Привід 6x6 та 720 арабських "коней" на м'якій підвісці і грязьових шинах проти, закутих у "броню", 515 німецьких скакунів з приводом 4x4. Ще й G-Classe бонусом. Це треба бачити.

Непоганий спосіб довести, що Devel Sixty вартий тої космічної суми, яку просять за нього продавці – показати “чудовисько” в дії, наприклад, у заїзді на 402 метри проти гарного німецького купе. Чи “зарядженого Гєліка”.

У світі суперкарів останнім часом йдуть бурхливі зміни, з’явилось чимало нових імен. Цього разу мова про молоду компанію зі Сходу. На сьогодні Devel Motors пропонує клієнтам дві моделі. Дві дуже недешеві моделі. Гіперкар Devel Sixteen – це неймовірне купе з 1500-5000 кінських сил на борту, що коштує мінімум 1,6 мільйони доларів.

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Наш герой – розкішний позашляховик Devel Sixty. Він може похвалитись двигуном ємністю 6,75 літри, що продукує 720 “сил” та 1000 номів крутного моменту. Такі характеристики має базова версія, показана на відео. Топова ж варіація має крутний момент у 1500 Нм.

На сусідній смузі стоїть Mercedes-AMG GT S, оснащений 4-літровим бітурбо V8, що генерує 515 сил та 670 номів. Результат заїзду навряд чи стане сюрпризом, та виглядає це дійство заворожуюче.

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