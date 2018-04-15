Щоправда, під час прискорення автомобіль використовував лише 20% своєї потужності. Такої потужності йому явно замало, аби вражати своєю динамікою.

Про Devel Sixteen ви могли чути ще п’ять років тому. З 2013 року гіперкар періодично з’являється на різноманітних заходах та у ЗМІ, але інформації про хід його розробки вкрай мало. Цього разу автомобіль показався на коротенькому відео у Instagram.

За офіційною інформацією Devel Sixteen почали створювати ще у 2006 році, а у 2013-му він вперше показався на публіці. Його розробку веде компанія з ОАЕ. У інтерв'ю виданню Road and Track в листопаді 2017 року представник компанії повідомив, що за планом робочий прототип має бути готовий через 12-14 місяців.

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Під час запису відео водій використовував лише 20% потужності мотору. Та яку саме версію моделі показано на відео – не ясно. Devel Sixteen обіцяють випустити на дороги загального користування з 1500-сильним LS V8 – такий гіперкар коштуватиме близько 1,6 мільйона доларів. Якщо додати ще мінімум 200 тисяч доларів, автомобіль матиме два таких двигуна, загальною потужністю у 3000 кінських сил. Найлютіша версія моделі коштуватиме 2 мільйони доларів, та на громадські дороги ніколи не потрапить – гіперкар з 5007 к.с. використовуватиметься виключно для дрег-перегонів.

Фото: Devel Sixteen / shmee150

Як заявляла компанія-виробник, головною метою при розробці автомобіля є перевершення рекорду швидкості для серійних авто. На сьогоднішній день максимальна швидкість для серійного легкового автомобіля зафіксована на відмітці у 447 км/год – такий рекорд встановив Koenigsegg Agera RS. Та у творців Devel Sixteen амбітні плани – вони розраховують досягти швидкості у 515 км/год на 3000-сильній версії свого гіперкару. Спочатку мова йшла про 560 км/год. Врато зазначити, що сьогодні у світі просто не існує шин, здатних витримати подібні навантаження – навіть п’яту сотню розміняти вкрай важко, не кажучи вже про шосту. Теоретично ж запасу потужності гіперкару має вистачити для досягнення такої цілі, адже його вага усього 2300 кг.

Допис, поширений Devel Sixteen - Devel Sixty (@devel_sixteen) 15 Кві 2018 р. о 6:41 PDT



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