Кажуть, чоловіки не дорослішають, а просто стають великими хлопчиками. Що ж, ось черговий доказ цього твердження: водій, що вирішив перевірити, що трапиться, якщо увімкнути задній хід, рухаючись уперед.

Якщо випадково або навмисне пересунути важіль автоматичної коробки передач у положення “задній хід”, рухаючись уперед, максимум що може трапитись – увімкнеться камера заднього виду, та й то навряд чи, адже виробники постарались попередити таку ситуацію. А як щодо старіших автомобілів з механічною трансмісією.

Не кажіть, що ніколи не замислювались над цим питанням. Хтось, можливо, навіть пробував це зробити. Та це зовсім непросто зробити, адже й раніше автовиробники турбувались про безпеку автомобілістів. Механічна трансмісія конструктивно заважає проводити подібні небезпечні експерименти. Та якимось чином водій цього пікапа Ford Ranger усе ж зумів увімкнути задній хід на швидкості близько 60 км/год. Ні, вибуху не було і шестерні коробки передач не розлетілись навсібіч. Автомобіль, як у комп’ютерній грі, почав гальмувати заднім ходом, а потім і рухатись назад.

Хоча відео показує, що нічого апокаліптичного не трапилось, а найбільшої шкоди у ході експерименту зазнали шини автомобіля, ще кілька таких маневрів і коробку передач можна буде здавати на металобрухт. У будь-якому разі, краще не повторювати такі трюки на своєму автомобілі.

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