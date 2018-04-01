Німецька компанія, що спеціалізується на реставрації старих кабріолетів, готова випустити сучасну ітерацію Volkswagen Beetle обмеженою серією.

Автомобілі вже не перший рік вміють іздити самостійно і навіть літати, та легендарне творіння Фердинанда Порше й сьогодні змушує серця битись частіше. Volkswagen і зараз продає Beetle, та на оригінальний хетчбек 1960 він схожий хіба що віддалено. А от невеличкій компанії з Німеччини вдалось вдихнути друге життя саме у Käfer.

Більше 21 мільйона Käfer/Beetle було продано, починаючи з 1938 по 2003 рік. Це абсолютний рекорд, який не вдалось побити ще жодній іншій моделі автомобіля. Компанія Memminger Feine-Cabrios не збирається долати рекорди, та їхній ресто-мод Жук виглядає так, що міг продаватись ще років 20-30. Фірма спеціалізується на реставрації класичних жуків і робить це з 1992 року. Свій проект Memminger називає Roadster 2.7.

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Цифровий індекс у назві стоїть за 2,7-літровим чотирициліндровим “опозитником” з повітряним охолодженням від Volkswagen Typ 4. Як не дивно, двигун родом з 1970-х видає 210 кінських сил та 247 Нм крутного моменту. Пару цьому унікальному двигуну складає 5-ступенева ручна трансмісія. Компанія не наводить точних характеристик автомобіля, але, враховуючи вагу у 800 та його потужність, максимальна швидкість у 200 км/год видається цілком досяжною, а керувати таким родстером має бути досить цікаво.

Roadster 2.7 дуже подібний до оригінального хетчбека, хоча він трохи коротший та значно ширший за класичний Beetle. При цьому колісна база в нього більша.

Фото: Memminger Roadster 2.7 / Memminger

Список обладнання автомобіля включає дискові гальма з класичного Porsche 911, підсилені компоненти підвіски, легкосплавні 18-дюймові диски. Хоча салон автомобіля виглядає сучасно, у ньому немає мультімедійної системи чи камери заднього виду – лише тахометр, спідометр, датчики температури і масла та аналоговий годинник – нічого зайвого, що могло б відволікати від водіння.

На даний момент Memminger використовує Roadster 2.7 як концепт. Якщо компанія отримає достатньо замовлень – готова зробити 20 таких автомобілів. Вартість не оголошена, але середній чек для клієнтів компанії, що замовляють реставрацію, зазвичай має п'ять цифр, тож цілком імовірно що Roadster 2.7 буде оцінений у шестизначну суму.

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