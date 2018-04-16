Для дітей зростом від 61 до 105 сантиметрів. Компанія Maxi-Cosi розпочала продажі найбезпечнішого дитячого крісла з вбудованими подушками безпеки.

AxissFix Air є новою моделлю дитячого крісла від Maxi-Cosi. Інноваційне крісло було створене спільно з компанією Helite – фахівця у розробці автомобільних подушок безпеки.

Сидіння підходить для дітей зростом від 61 до 105 сантиметрів, має фіксатори ISOFIX та 360-градусну обертальну основу для легшого встановлення. У плечовій зоні крісла розташовані дві невеликі подушки безпеки, з'єднані з картриджем із CO2. У разі зіткнення миттєво спрацьовує датчик, встановлений на сидінні і подушки безпеки розкриваються протягом 0,05 секунд.

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Під час випробувань було встановлено, що при фронтальних зіткненнях це крісло зменшує силу навантажень на хребет та шию дитини на 55%.

“Кілька років тому ми почали вивчати, як подушки безпеки могли б краще захистити голову та шию дитини у дитячих кріслах”, – пояснює Ендрю Раттліфф, керуючий директор Maxi-Cosi. “Успішне застосування в технології повітряних подушок у інших сферах, таких як куртки для мотоциклістів, дало нам натхнення для розробки цієї новаторської технології для нового покоління дитячих крісел”.

Наразі компанія вже працює над наступною версією моделі і однією з найважливіших цілей при її розробці є зменшення вартості продукту. Поки що ж перше в світі дитяче крісло з подушками безпеки Maxi-Cosi AxissFix Air коштує у Британії 550 фунтів, або близько 780 доларів.

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