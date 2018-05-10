П'яна дівка на спортивному авто потрощила купу машин та ледь уникла лінчування розлюченим натовпом прямо на місці ДТП.

9 травня на Каширському шосе поблизу підмосковного Домодедово трапилось масштабне ДТП, внаслідок якої постраждало трое людей, у тому числі дитина. Увага, відеозапис містить нецензурну лексику.

Кілька відеозаписів очевидців ДТП були опубліковані у соціальних мережах. Судячи із записів та свідчень очевидців, спортивне купе Mitsubishi Eclipse на великій швидкості врізалося в корму Skoda Octavia, котра виїжджала з парковки. За інерцією Октавія наздогнала Nissan Juke, а той за ланцюговою реакцією вдарив Volkswagen Polo, Hyundai Accent і Hyundai Solaris.

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У результаті аварії постраждали пасажири Поло і Октавії – у салоні Шкоди знаходилась дитина, якій дісталось більше всіх. Медики доправили дитину до реанімації, наразі його життю нічого не загрожує.

Як повідомляє видання “За рулем”, винуватицею ДТП вважається 34-річна жителька міста Домодєдово, яка керувала спорткаром Mitsubishi Eclipse в стані сильного алкогольного сп'яніння. Її поведінка після аварії обурила постраждалих та свідків: вона спокійно походжала поміж розтрощеними машинами, висловлювала невдоволення поведінкою оточуючих та навіть намагалась закурити біля розплесканого на асфальті бензину.

Оточуючі намагались на словах “вправити мізки” жінці, та її неадекватний стан не сприяв порозумінню. Врешті-решт один з чоловіків навіть вдарив її по обличчю. Поліція, що прибула на місце події, запобігла самосуду. Після того, як медики дадуть висновок про стан дитини, що знаходиться в лікарні, буде вирішуватися питання про порушення кримінальної справи стосовно п'яної “гонщиці”.

Увага! Відеозапис містить нецензурну лексику.

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