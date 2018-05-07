Герой цього відео – молодий британський мільйонер Джоді Сандерс. Бувши на підпитку, він вирішив покатати двох красунь у купальниках на своєму кабріолеті Rolls-Royce, та в якийсь момент щось пішло не так.

Пригода, гідна Голлівуду, трапилась на іспанському острові Майорка. Увечері 29 квітня, в курортному містечку Пурталс Ноус, Джоді Сандерс, захоплений танцюючими в його машині напівоголеними красунями, не впорався з керуванням, влетів у вітрину магазина, після чого втік з місця ДТП.

Красень і відомий плейбой Сандерс користується успіхом у жінок, він проводить в їхньому товаристві значну частину свого вільного часу. Під час відпочинку на Майорці, молодика супроводжували дві дівчини в бікіні. Під гучну музику дівчата відривались у кабріолеті по повній прямо на ходу, з вихиляннями та підспівуванням, у той час як захмелілий Джоді котив вулицями містечка. Вже на під’їзді до кінцевого пункту свого маршруту – ресторану – ляпанець на нозі Джоді зачепився за педаль газу і Роллс-Ройс на чималій швидкості влетів у вітрину крамнички.

Сандерс спробував чкурнути з місця аварії, але в автомобіля заклинило кермо, тож йому довелось вшиватися на своїх двох. Через якийсь час, певно порадившись з адвокатом, Джоді сам прибув до поліцейського відділку та заявив, що готовий відшкодувати усі завдані збитки.

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