Електричний кросовер не вдалось перекинути на бік навіть навмисно!

Минулого року Національне управління безпекою руху на транспорті США провело серію краш-тестів кроссовера Tesla Model X. Кросовер отримав найвищі оцінки і заслужив звання “найбезпечнішого SUV у світі”.

На цьому відео показано тести, які проводились самою компанією Tesla. І цей матеріал є ще одним свідченням того, що електричний кросовер гідний високих оцінок за безпеку – скільки б разів дослідники не намагались перекинути автомобіль на дах, “Ікс” кожного разу повертався у вихідне положення. Часом кросовер вже майже “ловить дах”, та, здається, всупереч законам фізики, повертається на колеса. Секрет цього трюку такий самий, як у старовинної іграшки неваляшки – важкі батареї автомобіля, розміщені під підлогою, концентрують маси у нижній частині, що служить стабілізатором рівноваги.

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