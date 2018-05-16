Якщо комусь доводиться ночувати у машині – це означає, що справи в нього йдуть не дуже добре. Та якщо машина – Тесла, а спати вкладатись на такому "татамі", усе скоріше, навпаки.

Ми можемо знайти кілька причин, з яких власник Tesla може вкластись спати у машині. Наприклад, якщо в автомобіля сіла батарейка посеред дороги. А ще американська молодь славиться звичкою закінчувати побачення на задньому сидінні авто…

Для яких би потреб не використовувався “винахід” словенського стартапу DreamCase, з ним відпочити у машині буде значно зручніше, ніж без нього. Розкладний матрас пропонують у двох “комплектаціях”: власне, м’який татамі за 550 євро, або ж матрас з постільною білизною та подушками за 625 євро. В обох варіантах авто-спальник складається у компактний чемоданчик.

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Спальний комплект підходить для використання в усіх моделях Tesla, (S, 3 та X) і залежно від моделі, відрізняється габаритами. Наприклад для Model 3 матрас має довжину 191 і ширину 93 сантиметри. Матраси виготовляються з Memory-Foam – м’якого синтетичного матеріалу, типу поролону, що певний час зберігає форму. Чохли для матрасів виготовлено з бавовни.



Вище наведено мінімальні ціни на комплекти DreamCase, та найдорожча модель обійдеться покупцю у 780 євро, що становить близько 24 300 гривень. Солодких снів!

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