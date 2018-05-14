Звичка поділяти автомобілі на чоловічі та жіночі твердо в’їлась в свідомість багатьох. Та іноді стереотипи потребують спростування.

Наприклад, всі давно звикли що Porsche Cayenne традиційно використовують гламурні дівчата, а Mercedes-Benz G-классу – брутальні чоловіки. Але тюнери з США вирішили перевернути традиційні уявлення.

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Цей Mercedes-Benz G-классу рожевого кольору було зроблено для чарівної дівчини – професійного перукаря та стиліста. За задумкою замовниці гламурного тюнінгу такє авто моє привертати увагу і виступати в якості рекламного авто.

Авто обклеїли рожевою плівкою? потім встановили 24-дюймові колісні диски Forgiato Terra Series Gambe-1 також рожевого кольору. “Гелік” також отримав серйозну підготовку до бездоріжжя. На фото видно подвійні пружини та амортизатори не тільки в задній, але й в передній підвісці.

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