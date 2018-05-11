Розгін до сотні, до двох сотень, максимальна швидкість – для суперкарів ці показники вкрай важливі. Та якщо автомобіль показує поганий результат на німецькому автодромі, ніхто не схоче платити за нього сотні тисяч доларів.

Час проходження одного кола на Нюрбургрінгу показує, наскільки маневреним є автомобіль. Сьогодні без тесту на німецькому треку не обходиться жоден автовиробник, навіть якщо у його лінійці немає суперкарів.

Porsche 956 під керуванням Штефана Беллофа встановив рекорд траси в 1983 році.

Рекордний час на треку встановив у 1983 році гоночний болід Porsche 956, проїхавши коло за 6:11.13. До цих пір перевершити його ще нікому не вдалось. А от рекорди для дорожніх автомобілів оновлюються постійно – лише цього року три автомобілі змогли покрашчити попередні показники. Отож, поглянемо, котрий з них кращий.

Dodge Viper ACR (7: 01.30)



Купе Dodge Viper оснащується 650-сильним V10 і гоночним обвісом.

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Lamborghini Aventador LP750-4 SV (6: 59.73)



Повнопривідний 750-сильний Lamborghini Aventador LP750-4 SV показав дуже гідний час проходження кола.

Porsche 918 Spyder (6: 57.00)



Під легким кузовом Porsche 918 з графікою Martini Racing криються 887 к.с. з гібридною силовою установкою. Цього достатнь, аби їхати швидше за Ламбо.

Porsche 911 GT3 RS (6: 56.40)



Заряджений Porsche 911 виявився швидше, ніж значно дорожчий 918.

Radical SR8 (6: 55.00)



Дорожнім автомобілем Радікал можна назвати з натяжкою, та у 2005 році він першим з серійних машин “вийшов” з 7 хвилин.

Lamborghini Huracan Performante (6: 52.01)



Performante був створений, аби повернути відібрану 918-м славу. І 640-сильному суперкару це вдалось.

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Radical SR8 LM (6: 48.28)



Версія Ле-Ман від Radical показала ще кращий результат, ніж її попередник. SR8 LM має 460 к.с. на 680 кг ваги, тож не дивно, що він настільки швидкий.

Porsche 911 GT2 RS (6: 47.30)



І знову Porsche відбирає славу в Lamborghini. Модель 911 GT2 RS з сімома сотнями коней показала вражаючий результат.

NIO EP9 (6: 45.90)



Китайський електричний гіперкар має потужність у 1 МВт – це 1360 к.с., якщо говорити зрозумілою мовою.

McLaren P1 LM (6: 43.02)



Цей 1000-сильний P1 – не зовсім серійний, оскільки він був перетворений на дорожній автомобіль невеличким тюнінг-ательє з трекового P1 GTR.

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