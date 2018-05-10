Британський виробник суперкарів попрощався з моделлю, яку знімають з виробництва, спеціальною версією - V12 Vantage V600.

Модель Vantage доживає свого віку на конвеєрі. Компанія підготувала “прощальну” серію моделі, що буде випущена накладом усього у 14 автомобілів.

По суті V12 Vantage V600 є перелицьованою моделлю Vantage GT12, представленою на автосалоні у Женеві ще у 2015 році. Новий V600 матиме той же двигун на 600 кінських сил, що й GT12, але зовсім інший кузов та оздоблення салону. Компанія випустить 14 таких автомобілів, половина з яких матимуть кузов купе, а решта – кабріолет.

Фірма не називає вартість особливої моделі – її розкриють лише зацікавленим клієнтам особисто. Ті, хто зможе собі дозволити V12 Vantage V600, отримають свої авто не раніше третього кварталу 2018 року.

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