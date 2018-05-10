До офіційного дебюту довгоочікуваного кросовера від Роллс-Ройс залишились лічені години, та хтось примудрився викласти у мережу фотографії новинки трохи раніше.

Більше трьох років Rolls-Royce вдавалось тримати свого флагмана від сторонніх поглядів, та за кілька годин до офіційної прем’єри зображення Cullinan потрапили в мережу.

Залишимо здогадки та спекуляції тим, кому це цікаво. У YouTube вже стоїть на відкладеному запуску відео офіційної онлайн-презентації моделі, тож усі подробиці SUV будуть розкриті за кілька годин. Якими будуть двигуни, оздоблення та вартість Куллінан – невдовзі розкажуть представники британської марки.

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Фото: Rolls-Royce Cullinan / autoevolution.com

Онлайн трансляція презентації Rolls-Royce Cullinan розпочнеться сьогодні о 13:30. Посилання на відео.

Ми ж лише нагадаємо, що новий кросовер Rolls-Royce названий на честь найбільшого алмазу у світі – Куллінана. Вага цього дорогоцінного камня складала 621,35 грами! Алмаз був роздроблений: з нього вийшло 2 величезних алмази, 7 великих та 96 дрібних. На їх огранку було витрачено більше двох років, після чоого найбільші діаманти були використані для оздоблення королівських регалій та виготовлення прикрас; майже усі вони належать британській короні.

Фото: Алмаз Куллінан та його поділ на діаманти / Wikipedia

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