Офіційна прем'єра моделі очікується восени на Франкфуртському автосалоні, та шпигунам вдалось упіймати оновлений Макан під час тестів зовсім без маскування.

Оновлений кросовер Porsche Macan готується до прем’єри, проходячи останні дорожні випробування. Судячи з фото, рестайлінг пройшов без кардинальних змін.

З камуфляжу на кросовері лишилось усього три клаптики: два з них частково прикривають передні фари, а ще один приховує центральну панель між ліхарями позаду.

Знімків інтер’єру оновленого автомобіля, нажаль, немає, однак відомо, що мультимедійна система Macan вкотре оновиться, а мультімедійному центру виділять великий 12,3-дюймовий дисплей (доступний для амксимальної комплектації).

Шанувальникам Макан можна розраховувати на появу гібридної версії. Разом з оновленням силових агрегатів, модернізація чекає також на шасі і трансмісію.

Фото: Porsche Macan 2019 / Stefan Baldauf/SB-Medien

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