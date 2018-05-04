Три роки очікування добігають кінця. А ви встигли заробити на свій Каллінан?

Rolls-Royce Cullinan дебютує 10 травня. Перший позашляховик компанії готувався до виходу у світ більше трьох років. Без перебільшення, давно вже настав час для його появи.

Дизайн Cullinan не несе революції. Навпаки, кросовер буде досить схожим на Phantom. Від седану Калліан отримає й двигун – 6.75-літровий V12 з двома турбінами. Того ж слід чекати і всередині новинки – оформлення інтер’єру також буде подібним до Фантом. Чи варто казати, що британці підібрали найліпші матеріали для оздоблення?

Скільки ж коштуватиме таке задоволення? Навряд чи дешевше за Phantom, котрий оцінюється у 450 тисяч доларів, а скоріше – як мінімум вполовину дорожче. Його основним конкурентам – Land Rover Range Rover SVAutobiography та Bentley Bentayga усе одно навряд чи вдастся перевершити його за цінником.

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