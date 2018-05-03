Тому що швидкісні моторні човни від автовиробників – це вже не ново.

У вересні 2017 року компанія Aston Martin спільно з Triton Submarines розробила проект електричного підводного човна. Проект отримав назву Neptune. Наразі вже готова комерційна версія батіскафа, а офіційна презентація новинки має відбутись до кінця поточного року.

Британський автовиробник розкрив усі карти свого підводного проекта. Батіскаф вміщує трьох осіб – пілота і двох пасажирів. Сферичне акрилове скло кабіни відкриває широку зону огляду. Звісно ж, оздоблення салону виконано у кращих традиціях спорткарів Aston Martin.

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Субмарина здатна занурюватись на глибину до 500 метрів, а максимальна швидкість під водою сягає 5 вузлів (9,3 км/год) – це досить швидко, як для підводного човна такого розміру. А габарити Project Neptune близькі до субмарини, на базі якої його збудовано – Triton 3300/3: 3,2 метри у довжину, 2,6 метри завширшки та 1,8 метри у висоту. Вага батіскафа – близько 4 тонн. У рух його приводять чотири електричних двигуни загальною потужністю у 20 к.с., які живляться від акумуляторів ємністю 30 кВт*год, що забезпечують до 12 годин автономного руху. Aston Martin Project Neptune матиме поліпшені характеристики.

Фото: Triton 3300/3 / Triton Submarines

Електричний підводний човен Aston Martin планує випустити обмеженим накладом, а вартість кожного з таких апаратів сягне близько $4 млн.

Фото: Project Neptune / Aston Martin

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