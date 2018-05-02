Той випадок, коли доречний вислів "буде свято і на нашій вулиці"

У середу на трасі I-70 у Індіанаполісі з інкасаторської вантажівки висипалась величезна сума грошей та цінних паперів. Певно, ніхто з водіїв у той день не скаржився на затор.

Броньований фургон фірми Brinks, що здійснює перевезення цінних вантажів на замовлення, рухався шосе, коли в нього несподівано відкрились задні дверцята і на дорогу посипались пакунки та мішки з купюрами.

Якийсь час автомобіль продовжував рух, оскільки водій не помітив, що трапилось. Таким чином гроші розсипались на досить протяжному відрізку дороги і знадобилось чимало часу та втручання поліції, аби зібрати втрачене. Також поліцейські намагались запобігати стихійному мародерству з боку водіїв інших автомобілів та місцевих жителів, що швидко нагодились до місця події.

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