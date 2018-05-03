Український підприємець Андрій Джазовський, відомий суперкаром Hymera, заявив про завершення робіт над справжнім "Бетмобілем".

Роботи з повної реставрації "Бетмобіля", який знімався в легендарному фільмі Тіма Бертона "Бетмен" 1989 року, завершені в Литві. Про це ексклюзивно для "Авто24" повідомив керівник проекту суперкару Hymera та “вітчизняного смарту” Kugel, українець Андрій Джазовський.

За словами Андрія, років сім років тому він придбав один з трьох екземплярів "Бетмобіля" на студії Warner Brazers. Ця машина була привезена в Європу та почалася робота з її реставрації. Основна частина робіт була проведена в Литві, тому зараз машина на литовських номерах.

В основі автомобіля – рама від Chevrolet Caprice, двигун – V12 від BMW 1994 року. Під час реставрації були відтворені всі деталі, які працювали на автомобілі під час зйомок "Бетмена". Зокрема, кулемети висуваються, йде вогонь з "реактивного" двигуна, всі кнопки підсвічуються та працюють. Звичайно, "Бетмобіль" Джазовського трохи осучаснений: він світить світлодіодними фарами, пофарбований в матовий чорний колір.

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В такому вигляді "Бетмобіль" виставлений на продаж за ціною в 300 тисяч євро. На сьогодні вже є кілька зацікавлених потенційних покупців: відомий кінопродюсер та арабський принц.

Дивіться відео “Бетмобіля” від Андрія Джазовського:

Дивіться відео сцен з “Бетмобілем” у фільмі “Бетмен” 1989 року:

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