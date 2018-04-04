Нова розробка від творця суперкару Hymera українця Андрія Джазовського уже через два місяця має стати серійною.

Після появи у мережі першого зображення компактного автомобіля Kugel 3 журналісти "Авто24" взяли інтерв’ю у розробника моделі Андрія Джазовсього, відомого як творця вітчизняного суперкару Hymera.

За словами Андрія Джазовського, автомобіль Kugel – це компактний (всього 2,7 м в довжину) міський електромобіль, який буде вироблятись у м. Малага (Іспанія). На нього вже є замовлення від влади Монако, а також від українського "екосела" під Борисполем.

Дизайн електромобіля Kugel розробив Dejan Hristov. Завдяки шароподібному кузову автомобіль суттєво відрізняється від нинішніх конкурентів. Машина виконана в двох варіантах – три- та шестимісному. Місце водія в Kugel знаходиться посередині, двоє пасажирів переднього ряду розміщені трохи позаду.

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Кузов автомобіля склопластиковий, що дозволяє виготовляти його дрібносерійно на невеличкому підприємстві, а не на автозаводі. Кузовні панелі можуть бути різного кольору. А для служб доставки розробляються спеціальні варіанти, в кузові пікап чи з шаром-кузовом.

Автомобіль Kugel матиме лише варіант з електроприводом. На сьогодні машина приводиться в рух 3,3-кіловатним електромотором, крутний момент якого становить 130 Нм. Запас ходу може коливатись від 180 до 220 км (з опційним зарядним пристроєм), а повний заряд батарея отримує за 20 хвилин.

На даху Kugel розміщені сонячні батареї, які вдень забезпечують роботу кліматичної системи. Також передбачається накопичувач, який віддаватиме зібрану панелями електроенергію для світлотехніки.

Габарити тримісної моделі – 2,7 м у довжину, 1,55 у ширину та 1,56 у висоту, колісна база становить 1 867 мм. Авто може взяти на борт 250 кг (кабріолет – 230 кг).

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