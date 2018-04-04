Японська компанія Honda стала третім автовиробником, з яким співпрацює Waymo. Результатом цього альянсу має стати робо-кур'єр.

Американська компанія Waymo та концерн Honda почали переговори про створення безпілотника ще у 2016 році за ініціативою японської сторони. Найближчим часом ми побачимо результат цієї кооперації – автономний електричний мобіль для кур’єрської служби.

Як значиться у повідомленні інформаційного агентства Bloomberg, глава Waymo Джон Крафчік зауважив: від спільного проекту не слід очікувати “традиційного автомобіля, як ті, що зараз є на дорогах”. Мова йде про те, що компанії працюють не над модифікацією існуючих моделей, а про створення машини з нуля. Повідомляється, що робо-кар зможе розвозити і товари, і пасажирів, не маючи керма й педалей. За розмірами безпілотник буде меншим за вантажівку.

Нещодавно Honda показала концепт автономного сіті-кара NeuV – саме він здається найбільш вірогідним кандидатом на роль безпілотника для Waymo. У той же час компанія Nuro – стартап, заснований колишніми топ-менеджарами попередниці Waymo, показала прототип робо-кур’єра під назвою R1. Ймовірно, творіння Хонди буде чимось середнім між цими двома концептами, а побачимо ми його на одному з найближчих автошоу.



Фото: Прототип Nuro R1 / Nuro

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