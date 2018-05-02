Французький стартап SeaBubbles оголосив про вихід на ринок свого першого транспортного засобу - унікального "летючого човна".

Французький яхтсмен Ален Тебо збирається замінити традиційні автомобілі таксі на екологічні річкові “кеби”, що допоможуть зменшити кількість заторів та дозволять переміщуватись містом з задоволенням. Його стартап SeaBubbles вже готовий до випуску серійних електро-човнів.

“Летюча” машина являє собою електричний човен на підводних крилах. Коли човен досягає швидкості у 12 км/год, він піднімається над водою. Це запобігає розхитуванню човна, що, у свою чергу, позбавить чутливих пасажирів від морської хвороби. “Бульбашка” може розвивати максимальну швидкість у 55 км/год. Човен має усі переваги електрокарів: він не створює шуму та шкідливих викидів, а головне – хвиль. Водне таксі приймає на борт чотирьох пасажирів, плюс водій-капітан.

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Наразі компанія пропонує три продукти: безпосередньо човен, док-станцію з сонячними, повітряними та водними генераторами електроенергії для відновлення заряду акумуляторів човна під час стоянки, а також мобільний додаток. За допомогою останнього можна замовити водний транспорт подібно до виклику Uber.

Фото: ефективність Bubble на прикладі Дубаї: 26 хвилин проти 43 на автомобілі / SeaBubbles

У найближчі п’ять років компанія планує вивести парк своїх річкових човнів у 50 містах по усьому світу. Першим має стати рідний для SeaBubbles Париж, де до кінця поточного року планується спустити на воду Сени від 3 до 5 тисяч “Бульбашок”.

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