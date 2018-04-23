Позашляховик від Роллс-Ройс проходить останні випробовування перед запуском у серійне виробництво. Після такої перевірки шейхи мають вишикуватись у чергу за Cullinan.

Rolls-Royce Cullinan незабаром має вийти в світ. Британський автовиробник зробив усе можливе, аби Каллінан був чимось більшим ніж більшість сучасних паркетників. І це відео з пустелі Дубая доводить, що зусилля були не марними.

Cullinan базується на платформі Phantom, тож навряд чи хтось чекав від нього справжніх позашляхових здібностей. Однак у пісках він почуває себе не гірше, ніж на асфільті Нюрбургрінгу. Чи можуть похвалитися такими ж здібностями конкуренти від Bentley і Lamborghini?

На цьому відео “екшн” починається на часовій відмітці 1:08. Водій нещадно кидає ультрарозкішний позашляховик на найважчі перешкоди, та автомобіль лише ефектно здіймає у повітря “півнячі хвости” піску, навіть і не думаючи зупинятись.

Нагадаємо, Куллінан, названий так на честь найбільшого діаманту в світі обладнано двигуном V12 об’ємом 6,6 л потужністю 626 к.с. та 900 Нм, що працює у поєднанні з 8-ступінчатою АКПП ZF і постійним повним приводом.

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