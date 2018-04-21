У Києві відкрилась виставка мототехніки Motobike 2018 – це, напевно, наймасштабніша подія для українських поціновувачів двоколісного транспорту. До вашої уваги фоторепортаж першого дня цьогорічного Мотобайк.

Виставка Мотобайк 2018 проходить у київському Міжнародному Виставковому Центрі з 20 по 22 квітня. Цього року організаторам вдалось зібрати справді масштабну і цікаву експозицію. Відносно масштабною, з урахуванням ситуації в країні.

Мотоцикли

У рамках виставки цього року представлені новинки від таких відомих марок як: Harley-Davidson, BMW Motorrad, KTM, Suzuki, Honda, Indian, Benelli та Geon. Серед числених стендів не було помічено експозиції Ducati, що зазвичай бере участь у Мотобайк. Частину експозиції традиційно складають дрібні дилери та представники менш відомих марок, серед яких більшість – китайські. Та серед мото-грандів і азійських ноунеймів стали помітнішими вітчизняні бренди. Загалом, порівняно з кількома останніми роками, масштаб експозиції відчутно виріс.





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Цікаво, що свою експозицію Harley-Davidson представив окремо від інших марок, на вулиці біля виставкового павільйону. Виблискуючі хромом, сталлю та полірованим алюмінієм Харлеї вишикувались біля промо-вантажівки з потужною аудіо-установкою, із гучномовців якої лунає хард-рок. У павільйоні ефект був би зовсім не той.

Кастом

Значна частина виставки присвячена кастом-байкам. Свої унікальні «мото-витвори-мистецтва» цього року привезли майстерні Custom Culture, Classic Customs, Simply Road Mekhanika, Pilott Odessa, White Garage Cycles та Мотомайстерня ім.Чкалова. Останню назву ви могли чути у зв’язку з рекордом на озері Бонневіль. Мотомайстерня займається реставрацією, ремонтом, обслуговуванням та кастомом мотоциклів ІЖ-49 1951-1957 років випуску. 17 серпня 2017 року команда Майстерні встановила Світовий рекорд швидкості у класі MPS-VS 350cc, розігнавши мотоцикл ІЖ-49 до 143 км/год.



Електро

Цього року особливо відчувається бум електротранспорту. Один з найбільших стендів виставки займає експозиція мережі магазинів «Алло». Серед товарів, представлених цією торговою маркою є чимало різноманітного електротранспорту: гіроборди, велосипеди, самокати, скутери, мотоцикли та навіть мікрокари. Про останній ми нещодавно писали, а на виставці усі бажаючі можуть навіть покататись на чудернацькому мініатюрному електромобілі Anaig Quick 2000.

Українські бренди

Вітчизняні бренди представлені переважно фірмами, що виготовляють аксесуари та екіпіровку, але є тут і дві українські мотоциклетні марки. Мова про Geon та SKAUT/ZEF. Перша марка існує з 2008 року, тож це її ювілейний десятий рік. Компанія має власний відділ розробки, а виробництво мотоциклів ведеться у Китаї. Українські інженери приймають безпосередню участь у всіх етапах створення кожної моделі, включаючи проектування та тестування продукції, а також адаптацію мотоциклів для наших умов.



Друга марка також відома в Україні не перший рік. Виробник електричних скутерів SKAUT змінив назву та відомий тепер, як ZEF. Компанія будує мотоцикли, використовуючи компоненти з Китаю. При цьому усі вузли електромотоцикла або електроскутера тестуються, перевіряються і, за необхідності, модифікуються тут, а акумулятор і електроніка виробляються українською компанією самостійно.

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Серед стендів з мотоциклами на виставці чимало вітрин виробників та продавців аксесуарів і екіпіровки. Тут частіше трапляються вітчизняні марки. Українці створюють стильні аксесуари зі шкіри, ювелірні прикраси, одяг. Справді чимало цікавих речей. Тож тут є що робити модникам і любителям шопінгу, ціни здебільшого нижче ринкових. А от на їжу та напої місцеві заклади харчування роблять шалену націнку.

Шоу

Якщо споглядати нерухому техніку набридне – на вулиці біля виставкового павільйону організатори підготували шоу-програму. Деталі шоу-програми завчасно не розкрили, та минулого року це був виступ команди стант-райдерів і дріфт від чемпіона України Олександра Грінчука – чогось подібного можна чекати й цього року.



Тест-драйви

Традиційно у рамках виставки Мотобайк проводяться тест-драйви різноманітної техніки. Для цього виділений окремий майданчик на вулиці біля виставкового павільйону. Для тестів свої мотоцикли надали KTM, Harley-Davidson, Indian та Honda. Протестувати можна і вищезгаданий електрокар.



Відкриття мотосезону 2018

У суботу, 21 квітня у рамках виставки відбудеться офіційне відкриття мотосезону. Український байкер-клуб Сrazy Hohols організовує масову зустріч для своїх учасників та усіх бажаючих. Очікується, що мотоколона з 300+ байкерів рушить з Експоцентру о 14:00 та проїде вулицями Києва, знаменуючи початок нового сезону, а увечері відбудеться масштабна вечірка з цієї ж нагоди.



Виставка Мотобайк 2018 проходить з 20 по 22 квітня у павільйоні №2 Міжнародного Виставкового Центра України в Києві, що розташований на Броварському проспекті, 15. Доступ для публіки відкрито з 10:00 до 19:00 у суботу та з 10:00 до 18:00 у неділю.

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