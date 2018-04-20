Міжвідомча комісії з міжнародної торгівлі 20 квітня вирішила не порушувати спеціальне розслідування щодо імпортерів нафтопродуктів. Це означає, що для підвищення цін на пальне немає причин.

Загроза підвищення цін на пальне, яка прогнозувалася через подання заяви національним виробником про недобросовісну конкуренцію, минула.

20 квітня 2018 року відбулось засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), на якому розглядались питання захисту українського ринку від зростаючого та недобросовісного імпорту.

Про це йдеться у офіційному повідомленні МКМТ.

"МКМТ розглянула заяву ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" стосовно проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензинів моторних та важких дистилятів (дизельного пального), - йдеться у повідомленні відомства.

Читайте також: як виглядає автовоз повною масою 200 тон. Відео

Як відомо, наразі виробництво моторних палив в Україні здійснюють лише два заводи із семи існуючих, а саме: нафтопереробний – Кременчуцький НПЗ та газопереробний – Шебелинський ГПЗ. Однак, наявні виробничі потужності не здатні повністю задовольнити попит споживачів у моторних паливах. Відтак, ринок моторних палив більше, ніж на 80% залежить від імпортного постачання, що надходять як з Білорусі та Росії, так і з країн ЄС Литви, Польщі.

З огляду на відсутність різкого та непередбачуваного зростання імпорту, МКМТ ухвалила рішення щодо недоцільності порушення спеціального розслідування. Водночас, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прислухалась до думки громадськості, що запровадження бар’єрів на імпорт може призвести до дестабілізації ринку моторних палив, виникнення дефіциту та стрімкого зростання цін як на паливо, так і на інші споживчі товари".

Нагадаємо, що Гройсман пообіцяв не підвищувати ціни на пальне.