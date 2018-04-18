Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до автомобілістів із оптимістичним повідомленням.

Кабінет Міністрів не планує підвищувати ціни на пальне. У цьому запевнив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду. "Хочу запевнити всіх українських громадян: жодного рішення ні комісії з торгівлі, ні уряду не буде, яке може спричинити будь-яку монополізацію, змову або ще більше підвищення цін на паливо", - сказав Гройсман.

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Він наголосив, що про рішення щодо здорожчання цін на паливо говорять "віщуни", які "знову розпочали якусь турбулентність".

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Нагадаємо, що компанія "Укртатнафта", яка є українським виробником нафтопродуктів, подала заяву в Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Головною вимогою українського виробника є встановлення квот на імпорт пального в Україну. На думку експертів, квоти призведуть до дефіциту та значного зростання цін на пальне.