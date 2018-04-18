Названа конкретна дата, з якої Міжвідомча комісію з міжнародної торгівлі може ввести в дію підвищення мита та квотування імпортного пального.

Після розповсюдження інформації про можливе подорожчання пального в результаті розслідування Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі на запит "Укртатнафти", біля Кабміну зібрався мітинг, в основному з часла громадської організації "АвтоЄвроСила", які виступають за доступне розмитнення автомобілів на євро номерах.

До них вийшли представники уряду. Зокрема, Наталя Сидорук, представник департаменту торговельного захисту Міністерства економічного розвитку та торгівлі пояснила: "21 березня в Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі (МКМТ) була подана заява про захист вітчизняного виробника нафтопродуктів від "Укртатнафти". Згідно законодавства вона має бути розглянута протягом 30 днів. На даний момент ця заява на засіданні комісії поки що не розглядалось".

До речі: Пальне в Україні подорожчає на 30-40%

Представник Міністерства економіки пояснила про можливість впровадження захисних заходів для вітчизняного виробника нафтопродуктів.

"Надходження заяви не означає автоматичне впровадження спеціальних заходів. Розслідування триває протягом 9 місяців, можливе застосування тимчасових заходів, але не раніше ніж 45 днів з дати розслідування", - говорить Наталя Сидорук.

Це буде колегіальне рішення членів МКМТ, яке приймається 14 членами комісії відкритим голосуванням.

Таким чином, комісія МКМТ має розглянути та прийняти рішення з цього питання протягом найближчих трьох днів – до 20 квітня цього року. Якщо комісія ухвалить рішення про початок розслідування, то ввести квоти та додаткові мита на пальне можуть вже 4 червня 2018 року. А отже. З цієї дати може розпочатися подорожання пального в Україні.

Активісти "АвтоЄвроСили" передали представнику Міністерства вимогу провести круглий стіл з обговорення проблеми із залученням громадськості.

Нагадаємо, що пальне на АЗС може подорожчати на 5 гривень за літр.