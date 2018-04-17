В Україні запущено процес введення квот на постачання імпортного палива. Компанія "Укртатнафта" вже подала відповідну заяву в Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Зараз міжвідомча комісія розглядає заяву "Укртатнафти". Вимога українського виробника палива полягає в скороченні імпорту палива з Росії та Білорусі до 30% від загального обсягу ринку. В 2017 році імпорт світлих нафтопродуктів із цих країн був на рівні 65% ринку.

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Розслідування міжвідомчої комісії з цього питання може тривати до 330 днів. Але справа в тому, що обмеження можуть бути введені тимчасово, до закінчення розслідування. Є інформація, що де-факто вони вже діють.

Екс-керівник прес-служби Міністерства інфраструктури Ельдар Салімов каже, що імпорт нафтопродуктів уже перекритий: “Сказала "Укртатнафта", що імпорт нафтопродуктів потрібно обмежити? Енергетична митниця відповіла "є", і, не чекаючи рішення уряду, зупинила в п'ятницю весь імпорт нафтопродуктів”, – пише він у своєму пості FB. “Офіційна причина – не перевантажується платіжний модуль в базі. Звичайно-звичайно, модуль винен”, – іронізує експерт.

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Свою стурбованість з приводу цієї ситуації також висловив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. “Будь-які квоти означають зникнення конкуренції серед постачальників, а значить – зростання цін”, – каже експерт. На його думку, квотування призведе до подорожчання палива як мінімум на 5 грн. за літр. Крім того квотування може призвести до виникнення дефіциту та монополізації ринку.

Інші експерти, зокрема один з керівників громадської організації АЕС Олег Ярошевич каже, що зростання цін на паливо в Україні може скласти від 4 до 15 гривень. Активісти цієї організації вже анонсували проведення акції протесту 18 квітня. Планується мітинг під Кабміном і блокування АЗС.

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