На вулиці Грушевського біля Кабінету міністрів України зібралися близько сотні людей з прапорами і плакатами. Тут почався мітинг проти підвищення цін на паливо.

До стін Кабміну з'їхалися учасники мітингу з деяких областей України. Як каже керівник Вінницького філіалу організації "Авто-Євро-Сила" Олександр Марцинківський, ця акція – лише попередження.

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"В Україні знову збираються підвищити вартість палива на 40%. Поки це особливо не афішують, але такий план вже є. Ми хочемо припинити це. Поки тут зібралися тільки керівники наших організацій. Але якщо зараз приїхало по 5 машин з області, то потім приїдуть і по 50", – зазначив учасник акції.

Учасники акції висловили готовність стояти під Кабміном до самого вечора, а якщо буде потрібно – то і довше. Активісти будуть чекати, поки до них не вийде прем'єр Володимир Гройсман або його представник.

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Нагадаємо, що майбутнє подорожчання палива викликане запуском процесу квотування на поставку імпортних нафтопродуктів в Україну. Компанія "Укртатнафта" вже подала відповідну заяву до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.