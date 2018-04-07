Карта стану доріг України - сьогодні чи не найбільш затребуваний сегмент картографії. А ми думали, що поява GPS позбавить від необхідності вивчати карту перед подорожжю...

Так, карта стану доріг України повинна бути неодмінно вивчена перед виїздом в далеку дорогу. Тому що наявність дороги на екрані вашого смартфона або навігатора зовсім не означає, що нею можна їхати в реальному житті.

Наприклад, у Миколаївській області є дороги державного значення (наприклад, Н14), якими сьогодні не ризикують їхати навіть вантажівки. З іншого боку, є в нас дороги, проїзд по яким залежить від погоди: в дощі величезні ями перетворюються на озера, подолати які може не кожен позашляховик.

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Все змінюється

При цьому українські дороги – такий собі живий організм, ситуація з їх покриттям постійно змінюється. Наприклад, протягом двох тижнів березня було залатано магістральне шосе М19 в Тернопільській області, а в Черкаській, навпаки, за цей же період зруйнувалася до жалюгідного стану “наскрізна” траса Н01 Київ – Знам'янка, яка ще в лютому була придатна для руху на легковику.

З відходом зими процес руйнування асфальту не припинився, тому карти стану доріг потребують постійного коригування

Сьогодні практично не відіграє ніякого значення клас дороги. Навіть на чотирьохполосних магістралях міжнародного значення можна розвалити підвіску або як мінімум колесо. Наприклад, на “одеській” трасі Е95 сьогодні є великі ділянки, які можна подолати тільки на першій передачі, а на “житомирській” трасі Київ – Чоп Е40 в правій смузі є буквально вбивчі ями.

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Як бути?

На жаль, кардинальне ви рішення питання від нас з вами безпосередньо не залежить, але є варіант, який в деяких випадках допоможе знайти об'їзд. В інтернеті є кілька сайтів (різної якості), які відображають карту стану доріг України.

Укладачі намагаються оперативно відображати стан справ з проїжджими і непроїжджими дорогами, хоча слід визнати, що їх картина не завжди точна. Корисно також читати “живі” коментарі користувачів на найпопулярніших ресурсах – вони зазвичай свіжі, від людей, які щойно повернулися з тієї чи іншої подорожі, і повні актуальних вражень.

Багато навігаторів, які працюють зі смартфонами, також дають інформацію про ями на дорогах. Наприклад, один з найпопулярніших з них Waze попереджає про вибоїну голосом і спеціальним значком. Користувачі самостійно можуть відмітити ділянку з ямою, підтвердити або заперечити її наявність на цій ділянці шляху.

Червоним кольором зазвичай позначають найменш придатні до пересування дороги, жовтим і зеленим – ті, що кращі

Однак до думок читачів ставитеся вдумливо, не довіряйтеся одному-двом коментаторам. Адже серед них можуть опинитися і гламурна міська дівчина, яка звикла кататися на стильному купе столичним асфальтом, і власник позашляховика – природно, оцінки тієї ж “одеської” трасі вони дадуть різні.

Для деяких позашляховиків подібний "місячний пейзаж" не особливо страшний, але серед таких розсипів вибоїн не рідкість небезпечні і для них глибокі ями

Від себе додамо, що в будь далеку подорож нашою країною у нинішній час рекомендується брати повнорозмірне запасне колесо (не докатку і не ремкомплект з компресором). В ідеалі запасок повинно бути дві, оскільки на розбитих шляхах часто страждає одразу обидва колеса одного борту. Також, якщо є можливість вибору, краще відправлятися в дорогу на позашляховику або автомобілі-кросовері, нехай навіть він буде без повного приводу – головне зараз високий кліренс, енергоємна підвіска і великі колеса.

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