Як правильно їхати по ямах, потрібно знати в першу чергу тим, хто багато подорожує по заміських дорогах. У містах ям не менше, але тут вони не такі небезпечні.

Знаючи, як правильно їхати по ямах, можна перш за все вберегти свою машину від пошкоджень, а себе – від травм в разі ДТП, викликаної руйнуванням підвіски. Напевно, хтось також постарається використовувати своє знання для руху по розбитим дорогам з більш високою швидкістю, але ми не радимо цього робити.

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Весна: все заново

Давно відомо, що в нашій країні навесні сходить не тільки сніг, а й асфальт – так вже влаштований цей світ. Після зими ям буває особливо багато, і особлива підступність їх в тому, що розташовані вони безсистемно, тобто там, де не чекаєш – наприклад, на рівних і гладких ділянках шосе з новим асфальтом. Інша біда в тому, що на танення снігу дорожники реагують не дуже швидко, і якийсь час незакладеними залишаються навіть смертельно небезпечні провали на асфальті.

При глибині понад 20 см вони вміщають в собі колесо легковика якраз по маточину. При зустрічі з грубими гострими краями таких вибоїн шина отримує несумісні з життям ушкодження. З трохи меншою ймовірністю руйнуються деталі підвіски – гнуться важелі, розсипаються шарніри. І відповідно, водій в одну мить втрачає контроль над машиною.

Гострий зір і бездоганна реакція тут не завжди допоможуть, адже у багатьох випадках розсипи ям займають проїжджу частину на всю ширину. Тому глобальна порада, найдієвіша і найдоступніша у реалізації, така: менша швидкість. Але не кожен готовий повзти зі швидкістю черепахи по начебто рівним (хоча і до пори до часу) ділянкам цілком сучасного шосе – і ми, люди ХХІ століття, і наші автомобілі все-таки призначені для іншого. Тому ми підготували кілька порад, вистражданих на основі колективного досвіду автомобільних журналістів кількох поколінь.

Однієї пильності мало

1. Швидкість. Чим повільніше ви будете їхати, тим більша ймовірність не постраждати від ям. І побачити їх можна з більшої відстані, і часу (дистанції) на гальмування і маневр буде більше.

2. Нуль уваги на гонщиків. Не звертайте уваги на тих, хто відважно обганяє вас, коли ви крадетеся по підозрілій з точки зору якості дороги ділянці. У цих “шумахерів” можуть бути колеса міцніше, грошей побільше, або розуму, вибачте, трохи менше. Можливо, це найманий водій на чужій машині, якому не шкода ні коліс, ні підвіски, можливо, це місцевий житель, що знає на ділянці “кожну мілину”. У будь-якому випадку, рівнятися на незнайомих людей не варто.

3. Вибирайте яму поменше. Якщо ви раптом опинилися один на один з величезним скупченням ям, що тягнуться від узбіччя до узбіччя, і у вас немає місця, щоб погасити швидкість до безпечної, не шукайте гарячково поглядом “містки” рівного асфальту для кожного свого колеса. Це одна з найпоширеніших помилок початківців, що підкорютьвибоїни. А ви спробуйте вибрати яму меншої, безпечної глибини, і через неї долайте раптово виниклу “смугу перешкод”.

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4. Не гальмувати на ямах. Як не важко психологічно відпустити педаль гальма, коли влітаєш в яму, це потрібно зробити. Інакше буде ще гірше: при стислих в гальмуванні пружинах передньої підвіски та при масі машини, перенесеної силами інерції на них, контакт коліс з рваним асфальтом гарантовано призведе до аварійного руйнування чогось в автомобілі.

5. На прямих колесах. Якщо ви відразу в'їжджаєте в пристойну яму, постарайтеся, щоб це було при прямому русі машини. Інакше на колесо і підвіску припаде вкрай небажане навантаження.

6. Пропусти “гонщика”. Якщо вас обганяють під час руху по розбитій або схожимій на розбиту ділянці, відразу починайте гальмувати. Адже автомобіль зліва позбавляє вас можливості маневру на випадок небезпечної вибоїни попереду. Тим більше, що багато тих. що обганяють, в таких умовах не здатні завершити свій маневр швидко, і обгін може затягнутися на сотні і сотні метрів.

7. Дві запаски. Вирушаючи в далеку дорогу (звісно, ​​якщо у вас не “Хаммер” і не УАЗ), беріть з собою дві запаски. Адже при зустрічі з величезною ямою на швидкості часто страждають обидва колеса одного борта – і тоді продовження руху перетворюється у велику проблему, особливо вночі, коли допомоги чекати нізвідки.

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8. Не треба хизуватися. Якщо ви часто їздите поганими дорогами і на великі відстані, відмовтеся від модних низькопрофільних шин і поставте колеса з мінімально можливим для вашої машини посадковим діаметром шин.

9. Маршрут. Перед кожною поїздкою на далеку відстань сьогодні є сенс перевірити стан дороги через інтернет і, можливо, спланувати об'їзд. На деяких сайтах є форуми, де автомобілісти діляться свіжими враженнями про поїздки по тим чи іншим дорогам. Оскільки єдиної системи догляду за автотрасами в Україні немає, і влада кожної області вирішують питання на свій розсуд, ситуація зі станом транспортних коридорів навіть міжрегіонального значення постійно змінюється. Десь вже встигли зробити ямковий ремонт (наприклад, на Кіровоградщині, в Чернівецькій і Тернопільській областях), десь засипали щебенем найстрашніші ями (Черкаська область станом на перші числа квітня), а десь стратегічна дорога (скажімо, Миколаїв–Кіровоград) продовжує перетворюватися на танковий полігон.

10. А може, кросовер? Можливо, для вашого режиму експлуатації потрібен не звичайний легковик, а позашляховик або кросовер? Не обов'язково з повним приводом, але з великими колесами і енергоємної підвіскою. Вони дозволять не боятися більшості ям і підтримувати відносно високу середню швидкість руху. На ринку більш ніж достатньо моделей подібного штибу, і ціни на багато моделей цілком демократичні, особливо якщо ми говоримо про сегмент старих автомобілів.

На жаль, навіть знаючи, як правильно їхати по ямах, в даний період ви не можете отримати від кого-небудь гарантій, що подорож незнайомою дорогою закінчиться успішно. Тому обов'язково готуйтеся перед далекою дорогою: дві запаски, готівки трохи більше звичайного, заряджений телефон, і надійний товариш, який зможе кинути все і відгукнутися на ваш заклик про допомогу.

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