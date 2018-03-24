Коли краще міняти зимові шини на літні ми вагаємося щовесни. На те є причини, адже чіткої команди на кшталт: "Завтра!" тут дати не можна.

Як відомо, головних відмінностей зимових шин від літніх дві: морозостійка гумова суміш протектора та його малюнок.

Чому не варто їздити на зимовій гумі влітку?

З настанням тепла м’яка гума зимових шин не те що стає непотрібною, вона починає шкодити безпеці руху. Вона робиться надто м’якою, гірше тримається асфальту і при першому ліпшому перевантаженні переходить у ковзання. Із зимовою гумою на теплому асфальті найзвичайніше гальмування може супроводжуватись писком і заносом.

Читайте також: Весна і кузов: які наслідки зими усунути в першу чергу

Зустрічаючи весну, не поспішайте “перевзуватись” з першими теплими днями – зима може повернутись зненацька і надовго.

Також зимовий малюнок протектора з його глибокою нарізкою, численними ламелями і широкими доріжками для відводу води і снігу не сприяє впевненому маневруванню.

Коли потрібно переходити на літню гуму?

Спеціалісти з конструювання і виробництва шин вважають прийнятною температурою для зимової гуми максимум +8 о С.

Читайте також: Продовжуємо життя гуми: як краще готувати літні шини до сезону

Однак, не варто поспішати перевзуватись відразу, як тільки денна температура встановиться на рівні зазначеної цифри. Адже навіть у березні ніхто не може гарантувати, що вночі не випаде сніг або що десь у тіні великих дерев на дорозі не залишилася крига. Літня гума в такій ситуації поведеться набагато гірше, ніж зимова – на теплому асфальті. Сподіваємось, після наших аргументів зрозуміло, чому не варто їздити на зимовій гумі влітку або в розпал весни.

Зимова норма опадів у вигляді снігу може випасти у нас навіть наприкінці березня, тож не варто поспішати зі зміною гуми на літню.

Отже, краще кілька годин поїздити на “зимі” в умовах теплого сонячного дня, ніж на “літі” – по снігу і кризі. Таким чином, з точки зору температурного режиму сигналом на перевзування з “зими” на “літо” можна вважати умови, коли середньодобова температура кілька днів триматиметься на рівні +7о + 8о С.

Чому не варто використовувати всесезонну гуму?

Певно, тут буде доречним замислитись над питанням, чому не варто використовувати всесезонну гуму? Справді, ми б не радили купувати “всесезонку”. Тут справа навіть не в тому, що універсальні продукти не можуть бути хорошими в обох іпостасях.

Читайте також: Як вибрати ковпаки на колеса

Всесезонні шини однозначно мало пристосовані для зимових умов, принаймні, якщо говорити про автошляхи України. Адже на більшості наших територій протягом доволі тривалого зимового сезону трапляються і морози до – 15 оС, і сніговий покров до 20 см без надії на прибирання, і ожеледь з ожеледицею на додачу. А “всесезонки” не мають для таких умов ані дрібної нарізки ламелів, ані широких канавок для відведення снігової каші, ані справді морозостійкої гумової суміші протектора.

Всесезонні шини традиційно популярні в деяких країнах із здебільшого помірним кліматом (наприклад, США), проте в Україні вони не зовсім доречні.

Тож набагато доцільніше мати до автомобіля два комплекти шин – зимовий та літній, і вчасно міняти їх відповідно до діючої метеообстановки.

Читайте також: Чим відрізняються преміум-шини від бюджетних