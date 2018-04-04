Як вибрати хороший шиномонтаж, якщо ціна наших шин і дисків деколи перевищує ціну цілком бадьорої малолітражки? Ми знаємо кілька секретів.

Перш ніж розібратися, як вибрати хороший шиномонтаж, поговоримо про неприємності, які можуть статися через неакуратний шиномонтаж.

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Неграмотні і неакуратні шиномонтажники можуть порвати шину, пошкодити диск, а найстрашніше – не затягнути гайки кріплення коліс до ступиць

Чим можуть пошкодити шини на шиномонтажі

Через незнання або безвідповідальність працівники колісного сервісу часто пошкоджують декоративний ковпак або ковпачок. Якщо це хромована “тарілка” автомобілів минулих років випуску, вона з гуркотом летить на асфальт, збиваючи дорогоцінний хром. Якщо це декоративний ковпачок литого диска, то його просто ламають викруткою через відсутність спеціального ключа.

Повальна хвороба малограмотних шиномонтажників – зірвана різьба колісних шпильок або ще гірше – ступиць чи барабанів. Багато хто з цих хлопців щиро вважає, що чим тугіше затягнуті болти і гайки, тим краще. Однак "перетягнуте" кріплення колеса – це не тільки зірвана різьба, це – уявіть собі! – некоректна робота колісного гальмового механізму!

Для монтажу шин з особливо низьким профілем може знадобитися спеціальний монтажний верстат. Такий є не в кожній майстерні

Під час власне шиномонтажу неакуратні сервісмени можуть подряпати лак на легкосплавном диску, задерти монтуванням закраїни шини, проігнорувати постарілий вентиль камери і бруд на посадковій поверхні диска. Шина в цих місцях буде спускати повітря – ну і що, значить, буде привід приїхати сюди знову, і під співчутливі зітхання майстра і звинувачення на адресу "наших доріг" знову заплатити гроші за ремонт і перебортування з балансуванням...

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Нарешті, тільки на пристойному шиномонтажі вам допоможуть віднести зняті шини до багажника і покласти їх в машину.

Кріплення колеса – справжнє випробування для шиномонтажника. Недбалий може забути затягнути гайки, надмірно старанний – зірвати різьбу, перевищивши допустиме зусилля

Які шиномонтажі краще об’їжджати

1. Якщо біля будівлі майстерні ви бачите криво і навскіс запарковані машини клієнтів, гори покинутих шин, переповнені сміттям урни і звичайний бруд – не поспішаючи розвертайтеся і їдьте в інше місце. Тому що всередині приміщення може бути ще гірше.

2. Якщо шиномонтажник неголений, пом'ятий і рухається ніби через силу – значить, він або неакуратна особа, або заступав на зміну на добу. Ні те, ні інше вам не підходить. Не варто довіряти нечупарі чи смертельно втомленій людині безпеку свою і своїх пасажирів.

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3. Якщо в очі не кидається нічого, що нагадує "Куточок споживача" або хоча б одних тільки координат фірми-засновника даного шиномонтажу, не варто зв'язуватися з ним. Куди ви будете звертатися, якщо горе-майстри зірвуть вам різьблення колісної ступиці чи впустять машину з підйомника? Він них самих вам напевно нічого не вдасться добитися.

4. Якщо верстати в робочій зоні шинного сервісу обдерті, залапані брудними руками і залиті чимось чорним, як можна бути впевненим у точності? Хто і коли калібрував цю купу брудного і обідраного металу? Бо ж вантажики при балансуванні вам повинні відміряти з точністю до 5 грам! До речі, для точності верстата ніяк не корисно, якщо майстер набиває грузик до упору прямо на колесі, що висить на валу.

На балансувальному верстаті можна також перевірити колесо на радіальне биття та "вісімку". Якщо вам запропонують прокатати диск, попросіть показати, наскільки сильно він б'є

5. Якщо працівники занадто активно пропонують вам якусь послугу або товар, насторожіться: по-справжньому чесний майстер повинен заробляти гроші своєю основною професією (і відповідати за її результат!), а не підзаробляти на дрібницях. Тому не поспішайте погоджуватися на "профілактичну" заміну вентилів, прокатку пом'ятого в одному лише місці диска або, скажімо, на таку королеву “розводу”, як заправка шин азотом.

Мобільний шиномонтаж – винахід для корпоративних автопарків і співробітників великих компаній. Він допомагає економити час, і як правило, приписаний до фірм, які поважають себе

Загалом, найголовніше, як ви зрозуміли, у вирішенні проблеми з вибором хорошого шиномонтажу – це не поспішати, а, приїхавши на місце, озирнутися, і на основі побаченого приймати рішення. Найпростіше – простежити за однією з машин, що приїхали раніше за вас: як швидко майстри вийдуть до клієнта, як будуть знімати колеса, наскільки впевнено і вправно будуть розбортувати шини, як їх зберуть, відбалансують і встановлять на машину.

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