Таких показників швидкості вдається досягти хіба що на соляних озерах та машина для цього потрібна виняткова. Як це вдалось компактному хетчбеку на звичайній трасі?

Коли мова йде про найшвидші автомобілі світу, на думку спадають автомобілі з приставкою “гіпер”: Bugatti Chiron, Koenigsegg Agera RS або SSC Ultimate Aero, та аж ніяк не хетчбек від Opel.

Однак днями водій автомобіля Opel Astra з Бельгії отримав “листа щастя” зі штрафною квитанцією за перевищення швидкості. Число, що значилось у графі “швидкість” виявилось просто неймовірним – 696 км/год. Про це повідомило видання The Telegraph.

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Згідно з документом, в невеликому бельгійському місті К’єврен, хетчбек Astra мчав зі швидкістю, що дорівнює майже половині швидкості звуку. Машина потрапила у об’єктив дорожньої камери і невдовзі водій отримав квитанцію на оплату 6597 євро штрафу.

Звичайно, Opel Astra не спроможна досягати такої швидкості. Навіть половини. Хетчбек, оснащений 1,4-літровим двигуном потужністю у 98 кінських сил фізично не може розвивати швидкість, досяжну лише для таких гоночних монстрів, як надзуковий ракетомобіль SSC Bloodhound. Навіть якби мова йшла про найпотужніший stra OPC Extreme, його максимальна швидкість була б 250 км/год.

Водій, звичайно, опротестував штрафну квитанцію і влада визнала, що електроніка дала збій. При цьому правоохоронці виявили, що водій усе ж перевищив швидкість, рухаючись 60 км/год замість дозволених 50.

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