Закон про фото- відео фіксацію був прийнятий Верховною радою ще минулого року, однак він досі не опублікований в офіційних виданнях. Але робота по втіленню його основних положень вже йде повним ходом.

Наразі відбувається стандартизація приладів контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксування. Роботою в цьому напрямку займається ДП "Укрметртестстандарт".

Читайте також: В Україні змінять закон про перебиті номери

В розробленій підприємством документації йде мова про різні пристрої, за допомогою яких буде контролюватися дотримання водіями правил дорожнього руху. Дані, отримані з цих пристроїв, будуть вважатись доказами при винесені постанов про адміністративну відповідальність власників транспортних засобів.

Читайте також: Поліція заявляє, що перевіряє на алкоголь законно

В документі зазначається, що пристрої для контролю дотримання ПДР можуть бути не лише стаціонарними, але й мобільними. “Стандарт - це технічна сторона справи. Він не забороняє побудувати систему, яка буде працювати хоч з дрона, хоч з вертольота, хоч з транспортного засобу. Тут питання, як ці технічні можливості дозволять використовувати законодавці”, - кажуть причетні до розробки технічної документації експерти.