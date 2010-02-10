Білошицький: відсутність сертифікату МОЗ на алкотестери Dragger не впливає на законність їх використання.

Т.В.О. начальника департамента патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький на своїй сторінці в Фейсбук аргументував законність використання його підлеглими алкотестера Dragger, яке ставилось під сумнів після оприлюднення відповіді адвокату від Міністерства охорони здоров’я.

Він розвінчав три міфи про незаконність приладів Dragger 6810:

Міф 1

Dragger 6810 незаконний, бо не пройшов реєстрацію, відповідно до вимог законодавства.

Правда:

Dragger 6810 проходив реєстрацію (свідоцтво про реєстрацію N7261/2007 від 10.02.2010 р.). Термін дії свідоцтва був до 10.02.2015р. Проте процедура реєстрації стосується більше взаємовідносин організацій, які поставляють прилади на територію України та виробників. І ніяк не стосується осіб, які використовують прилади. Закон не пов'язує термін дії сертифікату про реєстрацію із терміном використання приладу. В такому випадку, довелося би вилучити з використання багато медичних приладів, термін використання яких набагато довший, ніж дія сертифікату.

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Міф 2

Dragger 6810 незаконний, бо його немає в реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

Правда:

Ведення цього реєстру було скасовано разом із постановою КМУ (N1497), яка регулювала це питання. Хоча, знову ж таки, наявність даної інформації в реєстрі стосувалася ввезення таких товарів і введення їх в експлуатацію.

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Міф 3

Dragger 6810 незаконний, бо не пройшов оцінку відповідності Технічному регламенту.

Правда:

Згідно із Технічним регламентом, оцінку відповідності проходить медична техніка, яка вводиться в обіг/експлуатацію. В нашому випадку, газоаналізатор Dragger 6810 відповідає затвердженому типу і був зареєстрований в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки та отримав «сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженого типу» (термін дії свідоцтва - 10.02.2010 по 10.02.2015). На підставі цього, газоаналізатор Dragger з 10.02.2010 по 10.02.2015 було дозволено ввозити на митну територію України та вводити їх в експлуатацію (початок використання). Закінчення терміну дії цих документів не впливає на техніку, що вже використовується!

Таким чином газоаналізатори Dragger, які були завезені та реалізовані на території України та введені в експлуатацію протягом терміну дії Свідоцтва та знаходження його у реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення з 10.02.2010 по 10.02.2015 є можливим, за умови додержання вимог щодо повірки (калібрування).

Ну а калібрування проходить кожен Dragger, який використовується поліцією.

P.S. Ці міфи також спростовано і в листі Українського медичного центру сертифікації Міністерства охорони здоров’я від 18.01.2018 № 45.

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