В результаті роботи сервісних центрів МВС в 2017 році було виявлено чимало порушень українського законодавства. Деякі з цих порушень передбачають кримінальну відповідальність.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства Внутрішніх справ, за 2017 рік під час надання послуг у сервісних центрах МВС було виявлено 319 фактів підроблених документів. Знайдено 1201 транспортний засіб, номери агрегатів яких змінені або підроблені. Виявлено 215 агрегатів транспортних засобів, які розшукуються, та знайдено 240 викрадених транспортних засобів.

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Нагадаємо, що згідно Кримінального кодексу України, знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу караються штрафом, виправними роботами або обмеженням волі на строк до трьох років. Підробка документів передбачає покарання штрафом або обмеженням волі строком до двох років. Незаконне заволодіння транспортним засобом карається штрафом або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.