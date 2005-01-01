Цей рік несе для українських водіїв багато нововведень. Деякі з них будуть не дуже приємні, однак сприятимуть змінам на краще.

Народний депутат України, голова підкомітету з безпеки дорожнього руху Верховної Ради України, Ігор Діденко вважає, що ситуація на автошляхах має покращитись найближчим часом.

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«Безпека дорожнього руху покращиться, адже в держави з'явились кошти на її забезпечення. Україна зменшить смертність на дорогах на 50% за кілька років» - сказав народний депутат. «І це цілком реально, адже для цього ми введемо фото- відео фіксацію порушень ПДДД, створимо бази даних, покращимо інфраструктуру доріг» - додав він.

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Нагадаємо, що протягом 2017 року на дорогах України зафіксовано 162 500 ДТП в яких постраждало 27 220 чоловік, та загинуло 3 432 людини.