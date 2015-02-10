Строк державної реєстрації приладів для вимірювання вмісту алкоголю, яким користуються поліцейські, вичерпано три роки тому.

Згідно поширеного в мережі документу від Міністерства охорони здоров’я, прилад Dragger, яким українські поліцейські вимірюють ступінь алкогольного сп’яніння водіїв, не зареєстрований МОЗ. Строк дії державної реєстрації цих алкотестерів вичерпаний ще три роки тому – 10.02.2015. Наразі жоден з них не зареєстрований у МОЗ, тобто їх використання поліцейськими незаконно.

Про це йдеться в офіційній відповіді Міністерства охорони здоров’я київському адвокату Мороз С.С.

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За інформацією правозахисника Володимира Караваєва, у випадку підтвердження цієї інформації судові рішення за 130-ю КУпАП (управління автомобілів в стані алкогольного сп'яніння) можуть бути оскаржені в суді. Адже у відповідності до вимог наказу МВС та МОЗ № 1452/735 від 09.11.2015, огляд на стан сп’яніння проводиться поліцейським на місці зупинки транспортного засобу з використанням спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування МОЗ та Держспоживстандартом. Висновки щодо результатів медичного огляду осіб на стан сп’яніння, складені з порушенням вимог цієї Інструкції, вважаються недійсними.

Таким чином, якщо водіїв перевіряли за допомогою незареєстрованих приладів, всіх п’яних за кермом можуть виправдати.

Ми надіслали запит у Національну поліцію України, про відповідь обов’язково напишемо найближчим часом.

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