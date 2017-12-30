На новорічне питання: скільки можна випити за кермом, відповідь може бути тільки одна: ні скільки! Але поговорити про те, як скоро отруєний організм очиститься від алкоголю і можна буде сісти за кермо, в ці дні просто необхідно.

Скільки можна випити за кермом? – давайте будемо розуміти цю тезу як питання про те, скільки можна випити на початку застілля (одноразово), щоб до кінця бути тверезим. Ситуація досить типова: починається велике свято з гарним столом, взяти участь у застіллі хочеться всім, але комусь одному доведеться не пити, тому що компанії потрібен один водій. Скільки і чого можна випити драйверу, щоб зворотна поїздка не завершилася лихом або великим штрафом?

Коли навколо загальні веселощі, водієві теж дуже хочеться взяти участь у них. Та деколи доводиться проявити свої вольові якості і від чогось відмовитися.

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Для початку трохи теорії. Ступінь сп'яніння, небезпечна з точки зору управління транспортним засобом, – це друга стадія нетверезості, причому відразу за кількома шкалами, які використовуються на практиці медиками та іншими експертами.

Перша, найлегша ступінь, так звана, безсимптомна, не має зовнішніх і поведінкових проявів, вона виявляється тільки приладами-алкотестерами. Характеризується найнижчим вмістом алкоголю в крові – 0,1-0,3 проміле і може бути викликана не тільки прийомом міцних напоїв, а й певними захворюваннями або станом організму (діабет, діарея, карієс, вживання деяких продуктів). Ось чому в Україні поріг відповідальності водія встановлений в 0,2 проміле, і, до речі, зовсім не тому, що держава вирішила дозволити громадянам випивати за кермом.

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А ось друга стадія сп'яніння вже небезпечна (0,3-0,6 проміле) – має місце підвищення самооцінки водієм, зниження уваги, порушення координації рухів, уповільнення обробки інформації мозком і істотне утруднення реакції в ситуаціях, на які впливає багато вихідних факторів. Згідно до зарубіжної статистики, вже в такому стані водії скоюють ДТП з високим відсотком летального результату. При цьому в даній стадії людина, що випила, відчуває себе абсолютно позитивно – повною сил та енергії, самовпевненою більше звичайного. Не даремно деякі шкали оцінки класифікують цю стадію як ейфорію.

Рясна закуска знижує негативний вплив алкоголю на організм. Також важливо не розтягувати пиття, а прийняти всю порцію спиртного одразу, після чого братися за закуски.

В такому стані сідати за кермо категорично не можна – потрібно почекати, поки етил буде розщеплений організмом і перестане негативно діяти на мозок і нервову систему. В принципі, існують загальні принципи, за якими можна розрахувати швидкість виведення алкоголю – і в середньому ця цифра становить 0,15 проміле в годину. Але у великій мірі процес протверезіння залежить від особливостей організму – і не тільки маси тіла, статі, але більш глибоких хімічних процесів у ньому.

Природно, кожен вид алкогольних напоїв впливає на організм по-своєму, причому важлива не тільки міцність, але й інші якості, наприклад, наявність в напої розчинених газів (шампанське, деякі слабоалкогольні напої).

Також важливо, як добре закушувала людина, що випиває: велика частина спирту всмоктується в організм через шлунок (20% прийнятого) і тонкий кишківник (близько 70-75 %), і природно, їх наповнення тут має не останнє значення.

Так скільки можна випити за кермом, точніше – перед тим, як зробити дво-тригодинну перерву і сісти за кермо? Адже важливо не тільки те, щоб поліцейський алкотестер показав менше 0,2 проміле, а і ваша реальна здатність реагувати на дорожню обстановку.

Для прикладу: келих вина (200 грам) має "перетвориться" в організмі в 0,2 проміле через 30-70 хвилин, чарка горілки (100 грам) – через 90-110 хвилин. Повне звільнення від алкоголю займе ще більше часу.

Середні значення у наведені в таблиці, але – повторимося – не забудьте, що у вашого організму, можуть бути індивідуальні особливості. Тому для страховки залишайте додатковий часовий проміжок. А краще все ж утримайтесь від вживання, якщо знаєте, що вам незабаром сідати за кермо.

Як вже повідомлялося, після смертельної ДТП із Зайцевою в МВС зважилися на важливі зміни.