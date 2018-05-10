Фура перевозила 8 мільйонів монет номіналом у 10 центів. Усі вони опинились на дорозі та узбіччі.

Пригода трапилась у штаті Невада, в 80 кілометрах від міста Лас-Вегас. Вантажівка державного казначейства США, що перевозила банківські мішки з дрібними монетами, перекинулась і втратила всій вантаж.

ДТП на трасі I-15 сталось о 3:30 ранку у четвер. Під час аварії вантажівка кілька разів перекинулась, внаслідок чого було пошкоджено металеву обшивку і закритого кузову машини повипадали мішки з монетами. Деякі мішки розірвались, тож монети з них порозсипались довкола. Сім годин знадобилось рятувальникам на те, аби зібрати увесь скарб.

Внаслідок аварії водій та пасажир вантажівки опинились у лікарні за травмами, але зараз вони вже одужали та були відправлені додому. Винним у ДТП називають водія фури.

Доречі, нещодавно трапився схожий випадок – з броньованої вантажівки на дорогу висипалось 600 тисяч доларів (відео)