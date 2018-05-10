Німецький автогігант офіційно представив спортивний седан бізнес-класу. Ця модель стала першою з нової лінійки топових М, котрі виробник виводить у окремий сегмент.

Новий BMW M5 Competition – це вдосконалений V8 твін-турбо, 8-ступенева трансмісія M Steptronic, 625 коней, максимальна швидкість у 250 км/год та прискорення до сотні за 3,3 секунди. І це ще не все.

Суббренд Competition компанія BMW вирішила відокремити від решти “бімерів” та М-машин. Автомобілі з такою приставкою являтимуть собою вершину технічної думки та дизайну – так кажуть німці. І, дивлячись на нову M5 Competition їм важко не вірити. Слідом за М5 Competition з’являться інші.

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Довершена техніка та передова електроніка. Чорні деталі на кузові, спеціальні колісні диски, оздоблення у стилі М в салоні, можливість моментальної зміни налаштувань підвіски, коробки передач та звуку вихлопу. І усе це у седані. Навряд чи на ринку знайдеться конкурент, що може запропонувати те ж, що й М5 Competition.

Новий BMW M5 Competition швидший, потужніший, гарніший та жорсткіший, а ще – дорожчий за решту М5. Вартість моделі стартує з відмітки у 130 тисяч доларів.

Фото: BMW M5 Competition / BMW

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