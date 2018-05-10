Мало що лишилось у таємниці до офіційної прем'єри нової моделі позашляховика від Роллс-Ройс, та усі подробиці про перший SUV в історії марки можна дізнатись лише від RR.
Більше трьох років пройшло з того моменту, як компанія Rolls-Royce повідомила про початок роботи над першим в історії марки позашляховиком. Тепер Rolls-Royce Cullinan вже тут.
Що ж, час настав. Дивимось відео з офіційної онлайн-презентації Rolls-Royce Cullinan. Позашляховик без камуфляжу можна побачити після часової відмітки 42:15.
До цього часу невідомими залишалися технічні характеристики моделі, та тепер компанія офіційно оприлюднила цю інформацію. Позашляховик отримав V12 об’ємом 6,75 л потужністю 570 к.с. та 850 Нм. Двигун працює у парі з 8-ступінчатою АКПП ZF і має постійний повний привід. Важить “Каллінан” (британці вимовляють як “Каллінен”) 2660 кг. Таке співвідношення маси до потужності дозволяє розкішному позашляховику досить швидко досягати максимальних 250 км/год. Розгінну динаміку фірма не повідомила.
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Новинка випускатиметься у чотиримісному та п’ятимісному виконанні. Окрім роздільних крісел заднього ряду ці дві версії різняться лише корисним простором у багажному відсіку – у першому випадку це 526 літрів, у другому – 600 літрів. При цьому спинки задніх сидінь складаються у обох версій, тож власники з легкістю зможуть перевозити у ньому холодильники чи інші довгомірні предмети.
Чи варто казати, що оздоблення салону виконано на найвищому рівні з використанням вишуканих дорогих матеріалів. Під рукою в пасажирів завжди прохолодне шампанське з вбудованого холодильника, а насолодитись моментом та поспостерігати за природою (або закинути вудочку) можна, сидячи на спеціальних кріселках, що вбудовані у багажник.
Позашляховик має електронно керовану пневматичну підвіску, що змінює налаштування одним натисненням кнопки. До того ж, автомобіль і сам може пристосуватись до оточуючого середовища, використовуючи камеру, встановлену за лобовим склом. Це лише дещиця з широкого списку допоміжної електроніки, що встановлюється у Каллінан.
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Габарити моделі 5341/2164/1835 мм, довжина колісної бази – 3295 мм. З такими розмірами автомобіль здатен розвернутись на дорозі шириною не менше 13,2 метрів.
Ще однією корисною цифрою, яку обов’язково потрібно знати тим, хто збирається придбати Cullinan є витрата пального – кросовер у середньому споживає 15 літрів бензину на 100 км.
Компанія почала приймати замовлення на новий позашляховик, хоча вартість так і не була названа. Однак кросовер стане флагманом модельного ряду марки, а найдорожчий з Rolls-Royce на сьогоднішній день коштує близько 450 тисяч доларів, тож логічно припустити, що Cullinan коштуватиме дорожче. Основними конкурентами розкішного SUV будуть Land Rover Range Rover SVAutobiography та Bentley Bentayga.
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