Унікальний хетчбек буде продано на благочинному аукціоні, а отримані кошти від продажу будуть направлені на благодійність.

В нас на вессіллі викуповують наречену та її взуття, а от на урочистостях вінценосної пари будуть продавати автомобіль – спеціальний MINI Cooper S.

Британська марка не могла залишитись у стороні від такої події, як весілля монарха. 19 травня принц Гаррі поєднається шлюбом з Меган Маркл. На честь цієї події спеціалісти підрозділу MINI Design підготували спеціальний хетчбек, який стане подарунком для молодят. У свою чергу, новоспечене подружжя продасть Купер на аукціаоні, а виручені кошти подарує благодійній організації.

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Автомобіль створено у єдиному екземплярі. Він має кришталево білий кузов з графічною аплікацією, виконаною вручну. Дизайнери використали кольори британського та американського прапорів, створивши абстрактну композицію, яка проявляється також у салоні хетчбека.

Окрім окрасу, Copper отримав кілька спеціальних деталей, таких як накладки на сигнали поворотів з ініціалами “М” та “Н”, світлові написи “Just Married” (Молодята), а також ще кілька символічних написів у салоні.

Після весілля цей MINI Cooper S буде передано у Асоціацію Дітей з ВІЛ для проведення благодійного аукціону. Крім того, усіх запрошених гостей наречені попросили замість особистих подарунків переказувати кошти благодійним організаціям зі списку, що включає сім різних фондів.

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