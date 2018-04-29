Купівля Porsche Cayenne першого покоління – ідея дуже ризикована, навіть якщо мова йде про автомобіль на українській реєстрації. Варіанти "на бляхах" несуть з собою ще більше ризиків, але і коштують значно дешевше.

Виробництво першого покоління Porsche Cayenne (з індексом 955) почалося в 2002 році. З 2007 року випускається вже версія з індексом 957.

На українському ринку перші версії автомобілів пропонують в ціновій вилці від 12 до 22 тисяч доларів. За нерозмитнені варіанти "на бляхах" просять всього 5-10 тисяч доларів. Приваблива ціна для позашляховика Порше, нічого не скажеш! Але скільки доведеться вкласти власнику в процесі експлуатації?

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Кузов Порше Кайен першого покоління

Кузов першого покоління Porsche Cayenne має середню корозійну стійкість. Найбільш схильні до рудої хвороби місця – пороги, колісні арки і днище. Останнє часто страждає через дійсно хороші позашляхові можливості Cayenne. Пороги прикриті пластиком і на перший погляд іржі не видно. Але під декоративні накладки обов'язково потрібно зазирнути перед покупкою.

Двигун – найслабше місце Porsche Cayenne першого (і не тільки) покоління

Як врятувати двигун Порше Кайен

Одне з найбільш слабких місць першого (і не тільки першого) покоління Porsche Cayenne – це двигун. Найнадійнішим і безпроблемним вважається "бюджетний" мотор конструкції V6 об'ємом 3,2 л. і дизеля. Старші бензинові мотори (V8) мають досить просунуту для свого часу конструкцію. Але... відлитий з алюмінію блок циліндрів живе недовго – близько 100-150 тисяч кілометрів пробігу. Після цього всі мотори "задираються", починають споживати масло і пальне в величезних кількостях.

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Виною тому – задири в циліндрах. Умільці вже давно навчилися долати цю проблему. Мотори гільзують – розточують циліндри і впресовують в них чавунні вставки. Після такого ремонту ресурс двигуна значно зростає. Вартість такої операції сильно залежить від апетитів сервісу і ступеня "роздовбаності" мотору. Але дешевше трьох тисяч доларів бюджет такого відновлення навряд чи складе.

Купуючи старий Cayenne, не можна економити на діагностиці

Тому перед покупкою Cayenne обов'язково потрібно зробити ендоскопію. Через отвір свічки запалювання в циліндри двигуна опускають спеціальну камеру і оглядають робочі поверхні. Добрий фахівець здатний досить швидко визначити стан двигуна, сказати, чи гільзованний він, чи ця операція знадобиться в найближчому майбутньому.

Мотори V8 мають дуже скромний ресурс

Турбовані мотори, природно, мають проблеми з турбіною. На тих же 100-150 тисячах пробігу. Однак реставрація нагнітачу для Porsche не набагато дорожча, аніж для будь-якого іншого автомобіля. Ціна ремонту турбіни – 800 - 1000 доларів. Нюанс лише в тому, що турбіни дві, відповідно цю суму потрібно помножити на два.

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Ще одна проблема моторів Порше Каєн – ланцюговий привід газорозподільного механізму і фазоповертачі. Ресурс ланцюга невеликий – 80-100 тис км. Після цього в двигуні з'являються сторонні звуки. Якщо їх проігнорувати – зношуються і шестерні розпредвалів, а там і до обриву ланцюга залишається всього кілька тисяч кілометрів. Якщо ланцюг обірвався – шукайте мотор з розбирання, гільзуйте і ставте. Реставрація старого виллється значно дорожче, ніж коштує весь автомобіль "на бляхах".

Застосування передових технологій завжди несе в собі ризики – Каєн якраз той випадок

Вже гільзовані мотори можна часто зустріти на машинах з українською реєстрацією. Варто врахувати, що в Європі ціни на подібні ремонти значно вищі та часто власники Cayenne, замість того щоб витрачати гроші на реанімацію старого автомобіля, купують новий. Зношений мотор разом з автомобілем продають.

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Проблеми коробки передач Порше Каєн

Друга проблема старих Cayenne – автоматична коробка передач. Самі по собі коробки досить надійні. Але справа в тому, що багато користувачів вважають, що Cayenne – це Porsche в повному розумінні цього слова. Поєднання потужного мотору з однієї сторони, і пристойної маси автомобіля з іншого, розривають фрикціони автоматичної трансмісії на шматки. Шматки забивають гідроблок. Якщо ж ставитися до Cayenne як до звичайного кросоверу і міняти масло в АКП раз в 50-60 тисяч – коробка легко прослужить і 300, і 400 тис. км. В протилежному випадку за ремонт автомату доведеться викласти 1500 – 3000 доларів.

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Ходова Порше Каєн

Підвіска у Cayenne була як звичайна, так і пневматична. Остання могла побалувати колишнього власника комфортом, але потрібно розуміти, що ресурс пневмобалонів і компресору не дуже великий і становить близько 80-100 тис км. До швидкої смерті вищеперелічених пневматичних елементів часто веде вихід з ладу відносно недорогих датчиків рівня кузова. Неусунута вчасно несправність швидко виводить з ладу пневматику.

Пневмостойки з розборки коштують значно дешевше нових. Але їх ресурс невідомий

Пневмостойки передньої підвіски в неоригінальному виконанні коштують по 1500 доларів за штуку. Схожа ціна і на задні пневматичні елементи. Звичайно, є варіанти реставрації, але вони підходять хіба що для того, щоб підготувати автомобіль до продажу. Новий неоригінальний компресор пневмомопідвіски коштує близько 500 доларів.

Задні пневмоелементи підвіски на розборках коштують по 200 доларів за штуку

Задня підвіска дорожча, важелів там більше. Але є і переваги – більшість шарнірів і сайлетблоків можна замінити окремо, не змінюючи важелі цілком. Тому і для власників старих Каєнів, і для сервісменів є простір для маневрів з різними бюджетами – від декількох сотень до тисячі доларів.

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Є нюанси і з гальмівною системою. Для Каєн з простим мотором і гальмами все стандартно, а ось потужні версії вимагають використання дуже дорогих гальмівних колодок і дисків. Причому їх знос відбувається досить швидко – важкий автомобіль з потужним двигуном, який провокує на активний драйв, цьому сприяє.

Активний стабілізатор з розборки коштує 200-400 доларів

Встановлювалися на Каєни першого покоління і активні стабілізатори поперечної стійкості. Заміна деталі, яка вийшла з ладу, на нову обходиться як мінімум в 1000 доларів.

На цьому шокуюча дорожнеча деталей ходової частини закінчується. Напрямні елементи підвіски, завдяки уніфікації з іншими моделями концерну VAG, коштують не так дорого. До того ж є маса альтернативних неоригінальних пропозицій. Наприклад, комплект з чотирьох важелів передньої підвіски, рульової тяги, наконечників і тяг стабілізатора коштує близько 500 - 700 доларів.

Прилад для діагностики електронних систем з російськомовним інтерфейсом коштує 40-60 доларів

Електрика Порше Каєн

Справжня біда старих Cayenne – електрика. Так, для її діагностики підходить недорогий прилад під назвою VAG COM (або його російськомовна версія "Вася діагност"), але регулярні виходи з ладу лямбдазондів, витратометрів повітря і інших датчиків, що відповідають за роботу силового агрегату, здатні не тільки розорити ризикованого "бляховода", а й просто звести його з розуму, адже ці поломки складно спрогнозувати – вони трапляються в найнесподіваніший момент.

Фари з Porsche Cayenne крадуть часто

Горезвісні фари Porsche Cayenne, які так люблять знімати дрібні злодюжки, українські власники Каєн вже навчилися закріплювати. Купуючи автомобіль з Європи, зробити це потрібно обов'язково. Адже кожна нова неоригінальна фара коштує як мінімум 300 доларів.

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В цілому, покупка старого Porsche Cayenne "на бляхах" здається заходом ще більш ризикованим, ніж придбання аналогічного автомобіля на українській реєстрації. Справа в тому, що ламається Cayenne часто, лагодити його дорого. А вкладати кошти в юридично чужий автомобіль, експлуатацію якого можуть заборонити в будь-який момент – не розумно. Радує тільки, що на розборки "живі" Каєни приймають за непогані гроші.