Литовські журналісти провели розслідування, звідки беруться дешеві авто в цій країні для експорту в Молдову та Україну.

Україна - не єдина в світі країна, яка страждає від навали "євроблях". Такі самі проблеми були і у наших сусідів. У Молдові теж стикалися з цим явищем, і боролися проти нього. В кінцевому підсумку громадянам запропонували 70% знижку за легалізацію автомобілів. З 50 тисяч, автомобілів з іноземною реєстрацією, які їздять по дорогах, пільгою скористалися лише 10 тисяч.

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Але перед цим, молдавські журналісти з'ясували, які автомобілі на польській або литовській реєстрації продавалися на їхньому ринку. Результати журналістського розслідування виявилися вражаючими. За версією молдаван, автомобілі з Литви перебувають в жахливому технічному стані і не відповідають сучасним уявленням про безпеку.

Використовуючи свої зв'язки, молдовські журналісти звернулися до литовських колег Роналдасу Габартасу і Юргису Паплатісу, які змогли розкрити схеми поставки автомобілів і пролити світло на технічну сторону питання.

За словами журналістів, автомобілі, які поставлялися в Молдову, часто були зібрані з декількох машин, які сильно постраждали в результаті ДТП. Саме тому ціна багатьох екземплярів була значно нижчою за ринкову.

Практика продажу кузовних запчастин однакова у всьому світі. Кузов розібраного автомобіля ріжеться на чотири частини (так звані чверті). Потім ці чверті продаються. Як правило, чверть автомобіля кінця дев'яностих років випуску оцінюється в кілька сотень доларів. Відновлення автомобіля з використанням таких чвертей не завжди проходить якісно. Якщо замість правильного розбору з висверлюванням точкового зварювання і наступним зварюванням через ці отвори застосується простий метод зварювання в стик – конструкція виявиться не надійною.

Звісно, що з якісним ремонтом кузова в Литві не заморочувались. Те ж саме стосувалося і відновлення подушок безпеки – акуратно запаяна зсередини “кишеня” подушки на рульовому колесі часто буває порожньою. Усередині стоїть лише опір, покликаний дати бортовому комп'ютеру інформацію про нібито наявність подушки.

Проводка розрізаних на частини і зварених заново автомобілів теж буває не в кращому стані. Перерізані в процесі ремонту дроти просто скручують між собою і обмотують ізоляційною стрічкою. Природно, що через кілька місяців такі сполучення окислюються і з електрикою автомобіля починаються проблеми.

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Для експерименту литовські журналісти навіть розбили один з відновлених таким чином автомобілів. Результати краш-тесту виявилися жахливими. У жодного з мешканців салону не залишалося шансів на життя після зіткнення з бетонним перекриттям на швидкості 55 км / год. Автомобіль склався, як картковий будиночок. Не допомогли і подушки безпеки – їх просто не було.

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Все це говорить про те, що купуючи старий автомобіль, слід бути уважним і не поскупитися на якісний огляд професіоналами. Адже технології відновлення битих автомобілів в Україні навряд чи сильно відрізняються від литовських, що застосовуються для "євроблях".