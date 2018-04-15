Велика кількість пропозицій про продаж Mercedes-Benz A-Class "на бляхах" легко пояснити - такі автомобілі свого часу були популярні в Європі. Зараз європейці від них позбавляються і багато авто потрапляють в Україну. Ось тільки чи є сенс купувати старий A-Class? Давайте спробуємо розібратися.

Перше покоління Mercedes-Benz A-Class (W168) випускалося з 1997 по 2004 рік. У 2001 році був проведений рестайлінг. Це автомобіль не типової для Mercedes-Benz конструкції – поперечно розташований мотор, передній привід, хетчбек ... Свого часу він був сенсаційний, і справив шоковий ефект на багатьох ортодоксальних прихильників марки. Але деякі сімейні риси Mercedes-Benz в нього все-таки були. Покупцям пропонували безліч комплектацій і додаткових опцій. Широкою була і лінійка силових агрегатів.

Рестайлінг був проведений в 2001 році

Зараз за автомобілі на українській реєстрації їх власники просять від 3500 до 6500 доларів. Аналогічні варіанти з польськими, литовськими та іншими європейськими номерами оцінюються продавцями в діапазоні від 1400 до 4000 доларів. При цьому пропозицій серед автомобілів на українській реєстрації в п'ять разів менше.

Кузов Мерседес А-класс

А-клас – один з небагатьох Mercedes-Benz кінця дев'яностих – початку двохтисячних років, який не надто схильний до корозії. У порівнянні з Mercedes-Benz E-Class (w210) і Vito (W638) компактний А-клас іржавіє значно менше. Проблеми зустрічаються лише в районі колісних арок, порогів і в місцях, неякісно відновлених після ДТП.

Двигуни Mercedes-Benz A-Class

Спочатку широка моторна лінійка звузилася фактично до трьох основних варіантів - поширені два бензинових двигуни об'ємом 1,4 л і 1,6 л. Але найбільшу популярність серед Мерседесів А-класу "на бляхах" в Україні здобув 1,7 літровий дизельний мотор.

Щоб дістатися, наприклад, до стартера двигун доводиться виймати з моторного відсіку.

Спільною бідою всіх без винятку моторів є їх розташування. На догоду компонуванню двигун лежить майже горизонтально. Таке рішення дозволило збільшити корисний простір салону і суттєво знизило центр ваги. Але є і побічний ефект – складне і дороге технічне обслуговування.

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Для виконання багатьох операцій доводиться знімати двигун разом з коробкою і підрамником. Наприклад, ремонт стартера без демонтажу силового агрегату неможливий. Теж саме стосується, наприклад, заміни помпи або ланцюга ГРМ. Для бензинового двигуна об'ємом 1,6 л. ланцюг з шестернями, натяжителями і заспокоювачами коштує 150-200 доларів. Але робота по її заміні може коштувати і 200-300 доларів. Ресурс однорядного ланцюга невеликий – 100-150 тис.

Відновлена турбіна коштує 600-700 доларів

Дизельні двигуни мають свої нюанси. Їх ресурс і довговічність сильно залежать від якості та своєчасності сервісного обслуговування. Традиційно, слабким місцем є турбіна, термін служби якої рідко перевищує 150 тис км. Відновлений в заводських умовах турбонагрівач можна придбати за 600-700 доларів. На щастя, розташований він зручно і операція по його заміні обійдеться в 50-100 доларів.

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Також, як і у бензинового мотора, привід ГРМ дизеля здійснюється ланцюгом. Але є кілька версій дизелів, в одного з яких ланцюг дворядний - його ресурс можна порівняти з ресурсом самого двигуна (400-500 тис км). А версії з однорядним ланцюгом вимагають її заміни кожні 100-150 тис. пробігу. Сумарний бюджет такого заходу трохи більше ніж у бензинового (запчастини на дизельний мотор дорожчі) – близько 500-600 доларів.

Реставрований ТНВД можна купити за 400 доларів

Ще одна особливість дизельних моторів Mercedes-Benz A-Class – високі вимоги до якості палива. Угробити ТНВД соляркою від бюджетних українських заправок можна легко. Сам насос коштує близько 400 доларів. Робота по його заміні – 100-150 доларів. Форсунки, які теж можуть постраждати від неякісного дизеля, коштують по 200-250 доларів за штуку. Вартість робіт по їх заміні може перевалити і за 300 доларів, в разі якщо вони гарненько прикипіли, та для їх демонтажу потрібен спецінструмент.

Коробки передач Mercedes-Benz A-Class

Механічну трансмісію Mercedes-Benz A-Class складно назвати надійною. Компонування змусило інженерів зробити корпус коробки плоским, що негативно позначилося на багатьох факторах. Відхилення від регламентної заміни масла в коробці і недотримання рекомендацій з приводу якості та класу в'язкості масла дуже швидко виводять коробку з ладу. Рідко хто береться за ремонт таких МКПП. Благо на розбиранні їх ціна рідко перевищує 200-300 доларів. Автоматичні коробки, навпаки, більш надійні. Але знову таки, тільки при неухильному дотриманні всіх рекомендацій заводу виробника.

Подвеска Мерседеса А-класса

Ходова Mercedes-Benz A-Class розрахована на якісні європейські дороги. Наші вибоїни досить швидко виводять з ладу пружини задньої підвіски. Їх ресурс приблизно 50-80 тис км, а вартість близько 30-50 доларів за неоригінальну одиницю. Задні амортизатори теж вимагають заміни кожні 50-80 тис км і коштують по 40-60 доларів за штуку. При пробігу більше 150-200 тис.км потрібна повна ревізія задньої підвіски із заміною чотирьох сайлетблоків задньої балки (близько 100-150 доларів за деталі і близько 200 доларів за роботу) із заміною втулок задніх важелів, які коштують по 50 доларів за штуку. Задні підшипники маточини змінюються лише разом з маточиною. Ціна одного – 100-150 доларів.

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Передня підвіска більш надійна. Ресурс передніх пружин і амортизаторів досягає 100 тис км. Приблизно стільки ж служать кульові опори і сайлетблоки передніх важелів. Бюджет на перегородку передньої підвіски складе близько 300-400 доларів включаючи запчастини і роботу.

Передня підвіска Mercedes-Benz A-Class досить надійна

Характерним слабким місцем Mercedes-Benz A-Class є шарніри рівних кутових швидкостей (ШРКШ). Рідні оригінальні ходять по 100-150 тисяч, а ось неоригінальні рідко виходжують більше 50 тис. Ще одне слабке місце Мерседесу А-класу - генератор і компресор кондиціонера. Вони розташовані низько і в разі пошкодження заводського захисту відчувають всі принади агресивного навколишнього середовища - їх поливає водою з калюж і дорожнім пилом. За наявністю і цілісністю захисту обов'язково потрібно стежити.

Електрика Мерседеса А-класса

Проблеми в електричній частині Mercedes-Benz A-Class в переважній більшості випадків вікові. Ізоляція, що тріскається, окислені контакти, перегнилі дроти - все це характерно для багатьох машин, чий вік перевалив за 15 років. Ось тільки у випадку з A-Class далеко не кожен електрик зможе розібратися, де саме перегнив проводок. Для цього необхідна не тільки висока кваліфікація, але і вельми дороге устаткування. Без приладу під назвою Star Diagnosis діагностувати Mercedes-Benz практично неможливо. Відповідно, володіючи таким автомобілем, слід звертатися тільки на фірмовий або спеціалізований сервіс.

Дороге діагностичне обладнання прив'язує Mercedes-Benz A-Class до фірмового або спеціалізованого сервісу

Найнеприємніша частина володіння Mercedes-Benz A-Class "на бляхах" полягає в невідомості його подальшої долі. Питання легалізації в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією поки залишається відкритим. Але в разі негативного рішення, або економічної недоцільністі такої легалізації A-Class доведеться здати на розбирання. А враховуючи, що таких автомобілів на європейських номерах в п'ять разів більше, ніж на українських, можна лише здогадуватися, яку суму запропонують за Мерседес А-класу співробітники розбирання.

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