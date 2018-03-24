Opel Vectra B была в свое время одним из самых интересных автомобилей с точки зрения дизайна. Плавный переход от капота к боковым зеркалам нравился многим. Впрочем, успех к этой модели пришел не только благодаря удачной внешности.

Выпуск Opel Vectra B начался в 1995 году. Рестайлинг был произведен в 1999 году, а сняли модель с конвейера в 2002-ом. Рестайлинговые версии получили пять звезд безопасности, кроме того в них были устранены многие “детские болезни” предыдущих версий.

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В свое время Opel Vectra B мог похвастаться хорошим дизайном

Сейчас за “чесные” автомобили с украинской регистрацией продавцы просят от 3000 до 6000 долларов. Версии “на бляхах” стоят от 1200 до 2500 долларов. При этом на одном из самых популярных сайтов по продаже подержанных автомобилей предложений на европейской регистрации в 4-5 раз больше чем на регистрации украинской.

Главная проблема

Кузов Opel Vectra B подвержен коррозии

Слабое место Opel Vectra B – плохо защищенный от коррозии кузов. Наиболее подвержены ржавчине днище, пороги, крылья и нижние части дверей. Без дополнительной антикоррозийной обработки эти элементы кузова быстро приходили в негодность. Кроме того слабым местом можно назвать стаканы передних амортизаторов. Если коррозионные повреждения днища и порогов и арок позволяют относительно безопасно эксплуатировать автомобиль, то поврежденные стаканы влияют на геометрию подвески – реставрация этих деталей кузова обходится около 200-300 долларов. Бюджет полной реставрации кузова составляет около 1000-1500 долларов и в случае с автомобилем “на бляхах” он вряд ли целесообразен.

Моторы Opel Vectra B

Моторная линейка Vectra B достаточно обширна. Бензиновые агрегаты имели объем от 1,6 л до 2,6 л., а дизеля от 1,7 до 2,2 л. Набольшее распространение получили бензиновые версии с мотором 1,6 и 1,8 литра. Также популярными были дизели объемом 1,7 и 2,0 литра. Последние наиболее часто встречаются на автомобилях с европейской регистрацией.

Японский двигатель отличается завидной экономичностью

Младший дизельный двигатель, 1,7 Td производства компании Isuzu, любит преподносить сюрпризы. Иногда случается пробой в теплообменнике, в результате чего моторное масло смешивается с охлаждающей жидкостью. Схожие симптомы и при пробитой прокладке головки блока. Но только в первом случае ситуация решается заменой теплообменника (50-150 долларов за б/у деталь с разборки либо схожая сумма за его реставрацию), а во втором неизбежен серьезный ремонт двигателя и бюджет этого мероприятия легко достигает 800-1000 долларов.

Традиционно слабое место надувного двигателя – турбокомпрессор. Его ресурс редко превышает 300 тысяч километров, а стоимость реставрации, включая снятие и установку, составляет около 300-500 долларов.

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Топливная система этого мотора относительно надежна, но детали этой системы стоят довольно дорого. К примеру, клапан опережения впрыска, который иногда выходит из строя, обойдется в 150-200 долларов, а бюджет на полную реставрацию ТНВД вплотную приближается к 1000 долларов.

Старшие дизельные моторы тоже имеют схожие проблемы с топливной аппаратурой и турбокомпрессором. Но к ним присоединяется еще одна – цепной привод ГРМ. Нормальный ресурс цепей, звездочек, успокоителей и натяжителей – 250-300 тыс км. Комплект этих деталей стоит около 100 долларов, но работа по их замене требует достаточно высокой квалификации и стоит 150-300 долларов.

Бензиновые моторы Opel Vectra B

Бензиновые моторы редко преподносят сюрпризы, но обладают небольшим ресурсом

Популярны среди автомобилей с европейской регистрацией и 16-клапанные бензиновые двигатели объемом 1,6 и 1,8 л. Они обладают небольшим моторесурсом. Даже при своевременном и качественном обслуживании повышенный расход масла и падение динамических характеристик наблюдается уже после 300-350 тыс км пробега. Бюджет на средний ремонт с заменой поршневых колец достигает 600-800 долларов при условии, что не понадобится растачивать блок и менять поршня.

Трансмиссия Opel Vectra B

В качестве АКПП на Opel Vectra B использовали 4-диапазонный агрегат компании Aisіn. При условии своевременного обслуживания он достаточно надежен и крайне редко доставляет неприятности. Слабое место 5-ступенчатых механических коробок – корпус дифференциала. Косвенным признаком износа этой довольно дорогой детали (200-250 долларов за б/у) является течь сальников полуосей.

Корпус дифференциала – довольно дорогая деталь

Нормальный ресурс сцепления – 100-150 тыс км пробега. Бюджет на его замену 150-200 долларов. Но на дизельных версиях после рестайлинга чаще всего устанавливается демпферный маховик – деталь не дешевая, его замена обходится в 600-800 долларов.

Подвеска

Передняя подвеска Vectra B достаточно выносливая даже в наших условиях. Комплект из четырех сайлетблоков, пары шаровых опор, втулок стабилизатора и его же тяг обойдется в 80-150 долларов вместе с работой по их замене. Ресурс перечисленных деталей 40-60 тыс км.

Задняя подвеска требует вмешательств значительно реже – раз в 150-200 тыс км. Но замена всех резинометаллических шарниров обходится дороже – 250-300 долларов за детали с работой по замене.

Неоригинальные детали подвески стоят недорого

Передние и задние пружины подвески проседают после 250-300 тыс км. В неоригинальном исполнении стоят они недорого – по 20-40 долларов за штуку. Пара передних неоригинальных амортизаторов обойдется в 100-150 долларов. Задние чуть дешевле – 60-100 долларов за пару.

Электрооборудование Vectra B

Электрика, а точнее проводка – одно из слабых мест Opel Vectra B. Подавляющее большинство поломок происходит из-за окислившихся разъемов, пересохшей изоляции, поврежденных коррозией проводов и прочих “старческих болезней”. Чаще всего устранение подобных неисправностей стоит не очень дорого, но требует от электрика определенной квалификации.

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Если не принимать во внимание склонный к коррозии кузов, то Opel Vectra B можно назвать относительно надежным автомобилем. Правда, при его покупке “на бляхах” следует учитывать довольно высокую степень риска. Если легализация не состоится, цена таких автомобилей на разборках будет просто символической, в отличии, к примеру, от Skoda Octavia, спрос на которую будет в любом случае.