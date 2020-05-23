Обилие предложений о продаже Mercedes-Benz A-Class легко объяснить – такие автомобили в свое время были популярны в Европе, а потом завезены в Украину на еврономерах. Вот только есть ли смысл покупать старый A-Class? Давайте попробуем разобраться.

Первое поколение Mercedes-Benz A-Class (W168) выпускалось с 1997 по2004 год. В 2001 году был произведен рестайлинг. Это автомобиль не типичной для Mercedes-Benz конструкции – поперечно расположенный мотор, передний привод, хетчбек… В свое время он был сенсационен, и произвел шоковый эффект на многих ортодоксальных поклонников марки. Но некоторые фамильные черты Mercedes-Benz в нем все-таки имелись. Покупателям предлагали огромное множество комплектаций и дополнительных опций. Широкой была и линейка силовых агрегатов.

Рестайлинг был произведен в 2001 году

Сейчас за автомобили на украинской регистрации их владельцы просят от 3500 до 6500 долларов. Аналогичные варианты с польскими, литовскими и другими европейским номерами оцениваются продавцами в диапазоне от 1400 до 4000 долларов. При этом среди предложений автомобилей на украинской регистрации в пять раз меньше.

Кузов Мерседес А-класс

А-класс - один из немногих Mercedes-Benz конца девяностых начала двухтысячных годов, который не слишком подвержен коррозии. По сравнению с Mercedes-Benz E-Class (w210) и Vito (W638) компактный А-класс ржавеет значительно меньше. Проблемы встречаются лишь в районе колесных арок, порогов и в местах, некачественно восстановленных после ДТП.

Двигателя Mercedes-Benz A-Class

Изначально широкая моторная линейка сузилась фактически до трех основных вариантов – распространены два бензиновых двигателя объемом 1,4 л и 1,6 л. Но наибольшую популярность среди Мерседесов А-класса “на бляхах” в Украине снискал 1,7 литровый дизельный мотор.

Чтоб добраться, к примеру, до стартера двигатель приходится вынимать из моторного отсека.

Общей бедой всех без исключения моторов является их расположение. В угоду компоновке двигатель лежит практически горизонтально. Такое решение позволило увеличить полезное пространство салона и существенно снизило центр тяжести. Но есть и побочный эффект – сложное и дорогое техническое обслуживание.

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Для выполнения многих операций приходится снимать двигатель вмете с коробкой и подрамником. Например, ремонт стартера без демонтажа силового агрегата невозможен. Тоже самое касается, к примеру, замены помпы или цепи ГРМ. Для бензинового двигателя объемом 1,6 л. цепь с шестеренками, натяжителями и успокоителями стоит 150-200 долларов. Но работа по ее замене может стоить и 200-300 долларов. Ресурс однорядной цепи небольшой – 100-150 тыс.

Восстановленная турбина стоит 600-700 долларов

Дизельные двигателя имеют свои нюансы. Их ресурс и долговечность сильно зависят качества и своевременности сервисного обслуживания. Традиционно, слабым местом является турбина, срок службы которой редко превышает 150 тыс км. Восстановленный в заводских условиях турбонагнетатель можно приобрести за 600-700 долларов. К счастью, расположен он удобно и операция по его замене обойдется в 50-100 долларов.

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Также, как и у бензинового мотора, привод ГРМ дизеля осуществляется цепью. Но есть несколько версий дизелей, в одой из которых цепь двухрядная – ее ресурс сравним с ресурсом самого двигателя (400-500 тыс км). А версии с однорядной цепью требуют ее замены каждые 100-150 тыс. пробега. Суммарный бюджет такого мероприятия чуть больше чем у бензинового (запчасти на дизельный мотор дороже) – порядка 500-600 долларов.

Реставрированный ТНВД можно купить за 400 долларов

Еще одна особенность дизельных моторов Mercedes-Benz A-Class – высокие требования к качеству топлива. Угробить ТНВД соляркой от бюджетных украинских заправок можно легко. Сам насос стоит около 400 долларов. Работа по его замене - 100-150 долларов. Форсунки, которые тоже могут пострадать от некачественного дизеля стоят по 200-250 долларов за штуку. Стоимость работ по их замене может перевалить и за 300 долларов, в случае если они хорошенько прикипели, и для их демонтажа требуется специнструмент.

Коробки передач Mercedes-Benz A-Class

Механическую трансмиссию Mercedes-Benz A-Class сложно назвать надежной. Компоновка вынудила инженеров сделать корпус коробки плоским, что негативно сказалось на многих факторах. Отклонения от регламентной замены масла в коробке и несоблюдение рекомендаций по поводу качества и класса вязкости масла очень быстро выводят коробку из строя. Редко кто берется за ремонт таких МКПП. Благо на разборке их цена редко превышает 200-300 долларов. Автоматические коробки, напротив, более надежны. Но опять таки, только при неукоснительном соблюдении всех рекомендаций завода изготовителя.

Подвеска Мерседеса А-класса

Ходовая Mercedes-Benz A-Class рассчитана на качественные европейские дороги. Наши ухабы довольно быстро выводят из строя пружины задней подвески. Их ресурс порядка 50-80 тыс км, а стоимость около 30-50 долларов за неоригинальную единицу. Задние амортизаторы тоже требуют замены каждые 50-80 тыс км и стоят по 40-60 долларов за штуку. При пробеге более 150-200 тыс.км требуется полная ревизия задней подвески с заменой четырех сайлетблоков задней балки (около 100-150 долларов за детали и около 200 долларов за работу) и заменой втулок задних рычагов, которые стоят по 50 долларов за штуку. Задние подшипники ступицы меняются только вместе со ступицей. Цена одного – 100-150 долларов.

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Передняя подвеска более надежна. Ресурс передних пружин и амортизаторов достигает 100 тыс км. Примерно столько же служат шаровые опоры и сайлетблоки передних рычагов. Бюджет на переборку передней подвески составит около 300-400 долларов включая запчасти и работу.

Передняя подвеска Mercedes-Benz A-Class достаточно надежная

Характерным слабым местом Mercedes-Benz A-Class являются шарниры равных угловых скоростей (ШРУСЫ). Родные оригинальные ходят по 100-150 тысяч, а вот неоригинальные редко выхаживают больше 50 тыс. Еще одно слабое место Мерседеса А-класса – генератор и компрессор кондиционера. Они расположены низко и в случае повреждения заводской защиты испытывают все прелести агрессивной окружающей среды – их поливает водой из луж и пескоструит дорожной пылью. За наличием и целостностью защиты обязательно нужно следить.

Электрика Мерседеса А-класса

Проблемы в электрической части Mercedes-Benz A-Class в подавляющем большинстве случаев возрастные. Растрескавшаяся изоляция, окисленные контакты, перегнившие провода – все это характерно для многих машин, чей возраст перевалил за 15 лет. Вот только в случае с A-Class далеко не каждый электрик сможет разобраться, где именно перегнил проводок. Для этого необходима не только высокая квалификация, но и весьма дорогостоящее оборудование. Без прибора под названием Star Diagnosis диагностировать Mercedes-Benz практически невозможно. Соответственно, обладая таким автомобилем, следует обращаться только на фирменный или специализированный сервис.

Дорогое диагностическое оборудование привязывает Mercedes-Benz A-Class к фирменному или специализированному сервису

Вывод Авто24

Неприятная часть владения Mercedes-Benz A-Class состоит в неизвестности его дальнейшей судьбы. Если он до сих пор "на бляхах", растамаживать его мало смысла. Зато если он на украинском номерах, на А-класс будет много дешевых запчастей на разборках. Однако на сервис придется заезжать часто.

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