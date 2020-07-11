Покупка Porsche Cayenne первого поколения – затея очень рискованная. Разберемся, почему.

Производство первого поколения Porsche Cayenne (с индексом 955) началось в 2002 году. С 2007 года выпускается уже версия с индексом 957.

На украинском рынке первые версии автомобилей предлагают в ценовой вилке от 12 до 22 тысяч долларов. Привлекательная цена для внедорожника “Порше”, ничего не скажешь! Но сколько придется вложить владельцу в процессе эксплуатации?

Общая база с другими моделями концерна Volkswagen AG упрощает и удешевляет обслуживание

Кузов Порше Кайен первого поколения

Кузов первого поколения Porsche Cayenne обладает средней коррозионной стойкостью. Наиболее подверженные рыжей болезни места – пороги, колесные арки и днище. Последнее часто страдает из-за действительно хороших внедорожных возможностей Cayenne. Пороги прикрыты пластиком и на первый взгляд ржавчины не видно. Но под декоративные накладки обязательно нужно заглянуть перед покупкой.

Двигатель – самое слабое место Porsche Cayenne первого (и не только) поколения

Как спасти двигатель Порше Кайен

Одно из самых слабых мест первого (и не только первого) поколения Porsche Cayenne – это двигатель. Самым надежным и безпроблемным считается “бюджетный” мотор конструкции V6 объемом 3,2 л и дизеля. Старшие бензиновые моторы (V8), имеют весьма продвинутую для своего времени конструкцию. Но… отлитый из алюминия блок цилиндров живет недолго – около 100-150 тысяч километров пробега. После этого все моторы “задираются”, начинают потреблять масло и топливо в огромных количествах.

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Виной тому – задиры в цилиндрах. Умельцы уже давно научились справляться с этой проблемой. Моторы гильзуют – растачивают цилиндры и впрессовывают в них чугунные вставки. После такого ремонта ресурс двигателя значительно возрастает. Стоимость такой операции сильно зависит от аппетитов сервиса и степени “раздолбаности” мотора. Но дешевле трех тысяч долларов бюджет такого восстановления вряд ли составит.

Покупая старый Cayenne, нельзя экономить на диагностике

Поэтому перед покупкой Cayenne обязательно нужно сделать эндоскопию. Через отверстие свечи зажигания в цилиндры двигателя опускают специальную камеру и осматривают рабочие поверхности. Толковый специалист способен достаточно быстро определить состояние мотора, сказать, гильзован ли он, или эта операция понадобится в ближайшем будущем.

У моторов V8 очень скромный ресурс

Турбированые моторы, естественно, имеют проблемы с турбиной. На тех же 100-150 тысячах пробега. Благо, реставрация нагнетателя для Porsche не намного дороже, чем для любого другого автомобиля. Цена ремонта турбины – 800 – 1000 долларов. Нюанс только в том, что турбин две, соответственно эту сумму нужно умножить на два.

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Еще одна проблема моторов “Порше Каен” – цепной привод газораспределительного механизма и фазовращатели. Ресурс цепи небольшой – 80-100 тыс км. После этого в двигателе появляются посторонние звуки. Если их проигнорировать – изнашиваются и шестерни распредвалов, а там и до обрыва цепи остается всего несколько тысяч километров. Если цепь оборвалась – ищите мотор с разборки, гильзуйте и ставьте. Реставрация старого выльется значительно дороже, чем стоит весь автомобиль.

Применение передовых технологий всегда несет в себе риски – Каен как раз тот случай

Уже гильзованые моторы можно часто встретить на машинах с украинской регистрацией. Стоит учесть, что в Европе цены на подобные ремонты значительно выше и часто владельцы Cayenne, вместо того чтобы тратить деньги на реанимацию старого автомобиля, покупают новый. Изношенный мотор вместе с автомобилем продают.

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Проблемы коробки передач “Порше Каен”

Вторая проблема старых Cayenne – автоматическая коробка передач. Сами по себе коробки достаточно надежные. Но дело в том, что многие пользователи считают, что Cayenne - это Porsche в полном смысле этого слова. Сочетание мощного мотора с одной стороны, и приличной массы автомобиля с другой, разрывают фрикционы автоматической трансмиссии в клочья. Клочья забивают гидроблок. Если же относиться к Cayenne как к обычному кроссоверу и менять масло в АКП раз в 50-60 тысяч – коробка легко прослужит и 300, и 400 тыс. км. В противном случае за ремонт автомата придется выложить 1500 – 3000 долларов.

Дизайн салона нравится не всем, но с качеством исполнения никто не спорит

Ходовая “Порше Каен”

Подвеска у Cayenne была как обычная, так и пневматическая. Последняя могла побаловать прежнего владельца комфортом, но нужно понимать, что ресурс пневмобаллонов и компрессора не слишком велик и составляет около 80-100 тыс км. К скорой смерти вышеперечисленных пневматических элементов часто ведет выход из строя относительно недорогих датчиков уровня кузова. Не устраненная вовремя неисправность быстро выводит из строя пневматику.

Пневмостойки с разборки стоят значительно дешевле новых. Но их ресурс неизвестен

Пневмостойки передней подвески в неоригинальном исполнении стоят по 1500 долларов за штуку. Схожая цена и на задние пневматические элементы. Конечно, есть варианты реставрации, но они подходят разве что для того, чтобы подготовить автомобиль к продаже. Новый неоригинальный компрессор пневмомоподвески стоит около 500 долларов.

Задние пневмоэлементы подвески на разборках стоят по 200 долларов за штуку

Задняя многорычажная подвеска дороже, рычагов там больше. Но есть и преимущества – большинство шарниров и сайлетблоков можно заменить отдельно, не меняя рычаги целиком. Поэтому и для владельцев старых Каенов, и для сервисменов есть пространство для маневров с различными бюджетами – от нескольких сотен до тысячи долларов.

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Есть нюансы и с тормозной системой. Для Каенов с простым мотором и тормозами все стандартно, а вот мощные версии, требуют использования очень дорогих тормозных колодок и дисков. Причем их износ происходит довольно быстро – тяжелый автомобиль с мощным двигателем, который провоцирует на активный драйв, тому способствует.

Активный стабилизатор с разборки стоит 200-400 долларов

Устанавливались на Каены первого поколения и активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Замена вышедшей из строя детали на новую обходится как минимум в 1000 долларов.

На этом шокирующая дороговизна деталей ходовой части заканчивается. Направляющие элементы подвески, благодаря унификации с другими моделями концерна VAG, стоят не так дорого. К тому же есть масса альтернативных неоригинальных предложений. К примеру, комплект из четырех рычагов передней подвески, рулевых тяг, наконечников и тяг стабилизатора стоит около 500 – 700 долларов.

Прибор для диагностики электронных систем с русскоязычным интерфейсом стоит 40-60 долларов

Электрика “Порше Каен”

Настоящая беда старых Cayenne – электрика. Да, для ее диагностики подходит недорогой прибор под названием VAG COM (или его русскоязычная версия “Вася диагност”), но регулярные выходы из строя лямбдазондов, расходомеров воздуха и прочих датчиков, отвечающих за работу силового агрегата, способен не только разорить рискованного “поршеведа”, но и просто свести его с ума, ведь эти поломки сложно спрогнозировать – они случаются в самый неожиданный момент.

Фары с Porsche Cayenne воруют часто

Пресловутые фары Porsche Cayenne, которые так любят снимать мелкие воришки, украинские владельцы Каенов уже научились закреплять нужным образом. Покупая автомобиль из Европы, сделать это нужно обязательно. Ведь каждая новая неоригинальная фара стоит как минимум 300 долларов.

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В целом, покупка старого Porsche Cayenne первого поколения кажется мероприятием очень рискованным. Дело в том, что ломается Cayenne часто, чинить его дорого. Радует только, что на разборки “живые” Каены принимают за неплохие деньги.