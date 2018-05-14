Вже більше 40 років йдуть розмови про метро на Троєщину. "А віз і досі там". В той же час усього за кілька років Ілон Маск встиг і революцію у автомобілебудуванні здійснити, і Родстер на Марс відправити, і Гіперлуп, і "підземку" майбутнього збудувати.

Кожен новий мер української столиці обіцяв збудувати метро на Троєщину. А будівництво ще навіть не розпочато. Тим часом за океаном вже майже готова футуристична підземна магістраль для транспорту та пішоходів, що звільнить одне з мегаполіс від заторів.

Лос-Анджелес протягом багатьох років входить у десятку міст з найбільш проблемним трафіком планеті. Затори тут розтягуються на десятки кілометрів і водії стоять у них годинами. Зовсім як мешканці київського району Троєщина, що кожного дня вимушені стояти у заторах і тягнучках по дорозі на роботу та назад. У якості альтернативи киянам запропонували електричку. А мешканцям Лос-Анджелесу – Loop. Так називає свій підземний транспортний коридор Ілон Маск.

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“Наш перший тунель під Лос-Анджелесом вже майже готовий. Попереду – ухвалення владою. Протягом кількох місяців ми відкриємо систему для публіки для безкоштовного тестування”, – написав Ілон Маск у своєму Інстаграм.



Фото: Перший тонель Loop / Elon Musk

Розробкою “Луп” займається The Boring Company – одне з дітищ Маска, наряду з Tesla та SpaceX. Минуло усього два роки від створення компанії, а вона вже збудувала перший з мережі підземних тунелів, котрими на автоматичних платформах зможуть пересуватись автомобілі та люди.



Фото: Пасажирська платформа Loop / The Boring Company

Ось так виглядає концепція транспортних тунелів The Boring Company. До речі, англійське слово boring можна перекласти як “нудний”, або як “буріння”.



Тим часом Київський метрополітен спромігся лише на віртуальний “троллінг” Ілона Маска, а метро на Троєщину пообіцяли збудувати китайці, запевнивши, що з’явиться воно до 2023 року.



Фото: Проект Київського метрополітену зразку 1984 року /metropoliten.kiev.ua

Звичайно, офіційна зарплатня київського голови значно скромніша, ніж доходи Ілона Маска, і цьому не бувати, та якби раптом він вирішив стати нашим мером – голоси мешканців Троєщини точно були б його.

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